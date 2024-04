Za četvrtak je u dijelu Hrvatske oglašen crveni meteoalarm: Evo kakvo vrijeme nas očekuje...

U Hrvatskoj ovog proljeća vladaju gotovo ljetne temperature, a tako će se i nastaviti do sredine idućeg tjedna. Ovog četvrtka se na jugu države očekuje i do 27 stupnjeva, toplo će biti i u unutrašnjosti, ali za više regija na snazi su meteoalarmi...

- Na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti oblačnije, a još u noći i tijekom jutra u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, uglavnom u prvom dijelu dana podno Velebita lokalno s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadnjak, na jugu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna većinom između 18 i 24, u Dalmaciji i do 27 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak.

Foto: DHMZ

Za riječku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog udara vjetra, dok je cijelo obalno područje, s izuzetkom južne Dalmacije, pod upozorenjima..

Za Velebitski kanal tako je za četvrtak oglašen crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!

- Vrlo jaka, tijekom noći i jutra mjestimice i olujna bura, od sredine dana postupno u slabljenju na jaku. Najjači udari vjetra 35-75 čvorova (65-140 km/h) Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - javljaju iz DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Za zapadnu obalu Istre te Kvarner i Kvarnerić na snazi je zbog udara vjetra narančasti meteoalarm, dok su sjeverna i srednja Dalmacija 'u žutom'.

