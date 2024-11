Za četvrti stan od 410.000 eura, HDZ-ov državni tajnik dobio je stambeni kredit - koji to nije

To zvuči kontradiktorno, kao drvena peć. Jer ne može stambeni kredit biti nenamjenski. Rekao nam je to jedan iskusni bankar kad smo ga pitali je li ikad čuo za "nenamjenski stambeni kredit za potrošače". A upravo takav kredit dobio je HDZ-ov državni tajnik Ivo Milatić, koji je godinama bio zadužen za energetiku u Ministarstvu gospodarstva. A iz Zagrebačke banke, koja je odobrila kredit, odgovaraju nam da to nije ništa neuobičajeno.

