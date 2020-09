Za dio škola treba ispričnica liječnika i za samo jedan dan izostanka djeteta s nastave

To je pravilo vezano uz izostanke zbog zdravstvenih razloga, a uvela ga je Primorsko-goranska županija. U ostatku Hrvatske i dalje vrijedi pravilnik Ministarstva prema kojem roditelj može ispričati do tri dana

<p>Osnovne i srednje škole u<strong> Primorsko-goranskoj županiji </strong>dobile su uputu Odjela za školsku medicinu da djeca koja makar i jedan dan izostanu zbog zdravstvenih razloga izostanak trebaju pravdati liječničkom ispričnicom. Stožer Civilne zaštite Primorsko-goranske županije je obavezu liječničke ispričnice i za izostanak do tri dana uveo na preporuku županijskih epidemiologa - kaže prvi čovjek stožera <strong>Marko Boras Mandić</strong>. </p><p>- Ta je mjera uvedena kako liječnicima odnosno epidemiolozima ne bi promaklo dijete koje možda ima koronu, ali roditelji sami to ne mogu prepoznati. Ovako, liječnik će i za izostanak do tri dana procijeniti o čemu se radi - kaže Boras Mandić.</p><p>U <strong>Ministarstvu znanosti i obrazovanja</strong> ističu kako im je iz Službe školske medicine HZJZ javljeno kako će se s takvom preporukom ići i prema drugim županijama. No zasad, prema pravilniku Ministarstva, roditelj može opravdati <strong>do tri dana izostanka</strong> bez obzira na razlog i to je i dalje na snazi u ostatku Hrvatske.</p><p>Kako podsjećaju, odredbe Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015. i 3/17.) nisu se mijenjale te u skladu s čl. 4. st. 2. izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:</p><p>– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,<br/> – razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,<br/> – ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,<br/> – učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.</p><p>U skladu sa stavkom 3. navedenoga članka,roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.<br/> Stavkom 4. propisano je da opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.</p>