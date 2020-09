'Za dva dana stiže odluka, ljude ćemo seliti iz Cvjetnog naselja'

Poruka svima onima koji misle da je ovaj projekt obnove neambiciozan: Jesu li ikad u životu na jednom mjestu vidjeli ili barem brojkom napisali 42 milijarde, zapitao se ministar Darko Horvat

<p>Oporba smatra kako je prijedlog Zakona o obnovi Zagreba neambiciozan, a toga se za <a href="https://vijesti.hrt.hr/649659/sjednica-sabora-uz-stroge-epidemioloske-mjere" target="_blank">HRT </a>dotakao<strong> Darko Horvat.</strong></p><p>Za početak je pričao o omjerima financiranja:</p><p>- Samo za prvu i najnužniju nekretninu postoji i drugi omjer koji smo definirali i za drugu i svaku sljedeću nekretninu Zagreba koju stanovnici Zagreba nisu ili neće nužno koristiti za stanovanje, tamo će omjer biti nešto drugačiji. Novitet je za razliku od dosadašnjih obnova nakon elementarnih nepogoda. I privatni kapital se uključuje u sanaciju i obnovu i ovo što se dogodilo na području Grada Zagreba specifično je i nikad do sada viđeno - rekao je Horvat.</p><p><strong>Darko Horvat</strong> je rekao kako sredstva koja će biti potrebna da bi se u jednom dijelu napravila konstrukcijska obnova, a u drugom dijelu cjelovita obnova, procjenjuje na gotovo 42 milijarde kuna. </p><p>- Poruka svima onima koji misle da je ovaj projekt neambiciozan: Jesu li ikad u životu na jednom mjestu vidjeli ili barem brojkom napisali 42 milijarde?!. Mi ćemo ta sredstva morati pronaći i kvalitetno ih utrošiti kako ne bismo krpali i vratili Zagreb u onakvo stanje u kakvom je bio prije samog potresa, nego da bismo napravili konstrukcijsku obnovu i pripremili Zagreb za prvu sljedeću nepogodu koja nadam se, neće se dogoditi u sljedećih 100 godina - rekao je Horvat. </p><p>Otpornost obnovljenih zgrada jamčiti će projektanti ovisno o tome za što će se vlasnici odlučiti.</p><p>- Mi smo izmijenili tehnički propis temeljem kojeg će se dogoditi, odnosno projektirati određeni stupanj popravka ili pojačanja ili cjelovite rekonstrukcije - dodao je Horvat.</p><h2>Aplikacija za transparentnost</h2><p>- Dat ćemo povjerenje struci. Do drugog petka, očekuje se kvalitetna analiza tijekom današnje rasprave podnesenih amandmana. Siguran sam da svi oni koji su nam imali namjeru pomoći da Zakon bude još bolji, još kvalitetniji i potrudili su se napraviti kvalitetne amandmane da ćemo veliku većinu tih amandmana i usvojiti - istaknuo je Horvat. </p><p>Horvat je istaknuo kako će se dati povjerenje ovlaštenim inženjerima građevine, ovlaštenim arhitektima, ovlaštenim inženjerima elektrotehnike i strojarstva da sve isprojektiraju, a nakon toga revidentima da to prekontroliraju. Na javnom natječaju izabrat će se institucija koja će raditi tehničko-financijsku kontrolu, a potom glavni nadzorni inženjeri. Ako treba kontrolirati i institute, spremni su i na to, otkrio je Horvat, a što se tiče transparentnosti, na stranicama ministarstava će se na mjesečnoj bazi prikazivati na koji način se utrošio novac.</p><p>- Podrobniji sadržaj i tehnički elementi i potrebne projektne dokumentacije donijet ćemo u roku od 30 dana. Prvi program mjera je skoro gotov. Za osnivanje fonda, ugovor je gotovo pa na stolu, za 30 dana imat ćemo osnovani i fond - rekao je Horvat za<a href="https://vijesti.hrt.hr/649659/sjednica-sabora-uz-stroge-epidemioloske-mjere" target="_blank"> HRT.</a></p><h2>Nova lokacija za smještaj za stradale u potresu</h2><p>Darko Horvat je rekao kako nova lokacija za stradale u potresu može im pružiti najmanje ono što su imali u paviljonima Studentskog centra. Sitni radovi će uljepšati prostorije, a tri obroka će biti osigurana na toj lokaciji kao i u Studentskom centru. U dva dana stiže odluka o demobilizaciji dva paviljona u Cvjetnom naselju.<br/> </p>