Nećemo podržati Vladin Zakon o obnovi jer se radi o "krpanju"

Stranka s imenom i prezimenom i Pametno najavile su da neće podržati Vladin Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa jer se radi o "krpanju postojećeg stanja", a ne temeljitoj obnovi

<p>"Mislimo da je sam temeljni koncept zakona usmjeren na krivi način. Radi se zapravo o bacanju ogromnih javnih sredstava na krivi način i u krive svrhe te o umirivanju savjesti", kazala je saborska zastupnica stranke s Imenom i Prezimenom <strong>Dalija Orešković.</strong></p><p>Orešković je na konferenciji za novinare na kojoj su Stranka s imenom i prezimenom i Pametno predstavile svoj prijedlog obnove, istaknula da u trenutnom zakonu nema riječi niti podataka na temelju kojih bi se bilo kakav plan, mjere i aktivnosti mogle osmisliti. "Nema transparentnosti niti analize podataka", dodala je.</p><p>Vlada, kaže, donosi zakon, a nije objavila podatke o tome kome će se nekretnine obnavljati, nemamo informaciju niti koliko je stanova u vlasništvu države ili grada koje su dane na korištenje pojedincima, ili na elitnim lokacijama raznim udrugama i strankama po cijeni koja je niža od tržišne.</p><h2>Obnovom će se pogodovati raznim interesnim skupinama</h2><p>Sve to, smatra, govori u prilog tome da će se "obnovom pogodovati raznim interesnim skupinama, a ponajmanje koristi od toga će imati sami građani".</p><p>Poručila je da Zagreb treba biti cjelovito obnovljen, treba viziju za grad 21. i 22. stoljeća, "a ne daljnje skrivanje trule strukture grada". </p><p>Smatra da se zakonom ne rješava osnovni cilj, a to je da se obnovom postigne veća sigurnost i otpornost zgrada na nove potrese, ali isto tako druge ugroze koje prijete.</p><p>"Obnova se ne može svesti na lutriju i rulet s ljudskim životima, ne vodi se računa o seizmološkom položaju i da se u tijeku obnove može dogoditi neki novi potencijalno jači potres", poručila je Orešković.</p><p>Predloženi zakon, dodaje, može biti podloga samo za hitnu sanaciju, a ona je mogla biti obavljena i bez donošenja posebnog zakona, na temelju postojećih propisa.</p><h2>Puljak: Dodvoravanje građanima pred lokalne izbore</h2><p>Zastupnica stranke Pametno <strong>Marijana Puljak </strong>ustvrdila je da predloženi zakon nudi samo kratkoročno krpanje postojećeg stanja i u njemu ne vide razvojne potencijale. "U tom smislu služi samo za dodvoravanje građanima pred lokalne izbore", kazala je.</p><p><strong>Ivica Relković</strong> iz Stranke s imenom i prezimenom upozorio je da konstrukcijska obnova može devastirati stanove u zgradi. Blokovski projekti najbolje su, kaže, rješenje i za cjelovitu urbanu obnovu jer mogu najbolje oživjeti stare priče.</p><p>Poručio je da je važno razmotriti interpolaciju kao i to da kroz sveobuhvatnu obnovu treba dati priliku za obnovu i naizgled neoštećenih, ali dotrajalih zgrada.</p><p>Ističe i da su umjesto jednog modela sufinanciranja u predloženom zakonu, s "nepodnošljivom lakoćom trošenja javnih sredstava", mogući i drugi modeli, poput prodaje zgrada ili stanova u državnom ili gradskom vlasništvu prije bilo kakve obnove, prodaje gradskih stanova i zgrada koje se ne koriste za gradske djelatnosti već se za male novce izdaju povlaštenim najmoprimcima te odobravanje prenamjene potkrovlja u stambeni.</p><p>Suvlasnicima se, kaže, može pomoći odobravanje gradnje dodatnih etaža, a predlažu i aktiviranje drugih potencijalnih zgrada i njihovih dvorišta u javne svrhe.</p>