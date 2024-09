Za EU parlament zainteresirani su samo oni koji žele fotelje

Bilanca potrošnje novca za ovogodišnje EU izbore pokazuju dramatičan manjak interesa za njih. U eri galopirajuće inflacije, stranke i nezavisni kandidati ukupno su na promidžbu potrošili 1,4 milijuna eura, što je gotovo milijun eura manje nego na zadnjim izborima. Što to znači? Prvo, očito je da su mnogi računali na snagu stranačkog tijela. Prije svega, to se odnosi na dvije vodeće stranke, HDZ i SDP, koje su očekivano osvojile najviše mandata. Dvije stranke koje su očekivale po jedan mandat, Most i Možemo!, nisu uložili velike iznose: Most je utrošio 120 tisuća eura, Možemo! 75 tisuća eura. Najjače oglašavanje bilo je na radiju, potom na portalima i televiziji, a najmanje u novinama. Kandidatima nije bilo jako stalo do toga da glasači vide njihova lica. Kao da je riječ o antikampanji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.