'Za građane je bitno je li netko ukrao novac ili ne, a ne tko ima nadležnost za koju istragu'

Nakon intervjua s Glavnom europskom javnom tužiteljicom Laurom Kövesi, Možemo! je sazvao hitnu konferenciju za medije. .

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 19:24 Press Možemo 10.03.2024. | Video: 24sata

- Glavna europska tužiteljica jasno je poručila Andreju Plenkoviću da je bacanje dimnih bombi, odnosno napada na tužitelje već viđala i u Rumunjskoj i nazvala to zamagljivanjem i skretanjem pozornosti od onoga što je ključno pitanje za građane, a to nije pitanje nadležnosti ovog ili onog tijela nego je li došlo do krađe ili ne - rekla je Sandra Benčić, predsjednica saborskog Kluba Možemo! i njihova kandidatkinja za premijerku.

Dodala je i da je Kövesi u intervjuu potvrdila nadležnost EPPO-a u ‘slučaju Geodezija‘, te da pitanje nadležnosti ne može rješavati premijer. Benčić vjeruje da je ovim Plenkoviću indirektno rečeno da bi mu bilo pametnije da stane u zaštitu onih koji se obračunavaju s kriminalom, umjesto da stane u zaštitu onih koji su u istragama zbog sumnje na kriminal.

- Jasno je na čijoj je strani Plenković čitavo ovo vrijeme, ne samo u slučaju Geodetskog fakulteta nego i u svim drugim slučajevima kada je branio svoje ministre, a napadao pravosudne institucije - rekla je Benčić i dodala da je jasno rečeno da tko ima problem oko nadležnosti, može se obratiti Europskom sudu pravde.

- Time je postalo jasno i da je, o čemu smo već govorili, potpuno neprimjeren način na koji Plenković komentira istrage, rad pravosudnih tijela, posebno kada se radi o pitanjima političke korupcije - smatra Benčić.

Napomenula je i da se moglo čuti da ima korupcije u svim zemljama, ali, ono u čemu Hrvatska iskače je razina političke korupcije, one koja je povezana s najvišim državnim dužnosnicima.

- To je tako jer u vladajućoj stranci korupcija nije incidentna ili na razini pojedinog slučaja, nego sistemska, traje desetljećima i neće se riješiti sve dok je HDZ na vlasti iz jednostavnog razloga, a to je da HDZ ima interesnu mrežu ljudi koji su članovi stranke zbog toga da bi mogli javne resurse stavljati u svoje privatne džepove, uključujući i EU fondove - objašnjava Benčić koja smatra da se politička korupcija neće iskorijeniti sve dok 'barem dva mandata HDZ neće biti blizu resursima'.

- Onda će oni koji su u HDZ-u s motivacijom isključivo čapanja javnog i stavljanja u privatne džepove otpasti, a ostat će oni koji možda stvarno vjeruju u neku političku ideju - govori.

Podsjetila je kako je Možemo! prije dva tjedna dao prijedlog da u hitnu proceduru idu izmjene i dopune Zakona o Uredu europskog tužitelja u Hrvatskoj i to na način da se EPPO-u da mogućnost prava žalbe na odluku Glavnog državnog odvjetništva o rješavanju sukoba nadležnosti, da o žalbi u roku sedam dana odlučuje Vrhovni sud RH kao netko tko nije stranka u tom postupku.

- To bi bio pokazatelj da je možda spreman napraviti zaokret u dosadašnjoj politici HDZ-a koja je bila isključivo politika napada na pravosudne institucije, ljudskih i financijskih potkapacitiranja pravosudnih institucija - zaključila je.