Za kuću kraj zgarišta doma u Andraševcu traže 40.000 eura

Visoka prizemnica od 350 četvornih metara u Andraševcu, ima deset soba, gradila se 1976., nenamještena, sa sedam parkirališnih mjesta. Cijena 40.000 eura, ali nije fiksna. Hitna prodaja! Oglas je to koji se pojavio u ponedjeljak i kojim se zapravo prodaje kuća kraj zgarišta doma za starije i nemoćne 'Zelena oaza' u kojem je prije desetak dana izgorjelo šestero nepokretnih ljudi.

- Joj, bili smo vam po svim medijima. Kak' ne znate? Ovo vam je kuća pored izgorenog dijela, šest nemoćnih ljudi izgorjelo je. Užas! Nemam kaj skrivati, to vam je odmah pored tog dijela, al' to izgoreno da se brzo razgrnuti. U kući koju prodajem bilo je 20 nemoćnih osoba - spremno i samoinicijativno nam je rekao gospodin koji se predstavio kao Slavko Čičković. Anonimno smo nazvali kako bi provjerili što se točno prodaje i pod kojim uvjetima.

Foto: Željko Hladika/24sata Kuća koju prodaju kraj samog je zgarišta u kojem je izgorjelo šestero ljudi. Na slikama s oglasa zgarište se ne vidi

Nismo ni pitali, a gospodin Slavko odmah je otvoreno rekao što se krije iza oglasa više puta naglasivši da je to bila velika tragedija. Odgovorio je da je on jedini vlasnik kuće iz oglasa.

Pitali smo o kakvoj se kući radi i pod kojim uvjetima bi je prodao.

- Ako biste dali gotovinu, spustio bih tisuću ili dvije eura. Ne više... - rekao je o cijeni.

- U oglasu ste naveli da ima kamin - pitali smo.

- Ima. Stavljen je u desni ugao kuće. Nije nam puno pomogao. Grijali smo se na plinske peći i grijalice. Da bi živjeli u kući, trebate uložiti oko 50.000 kuna za centralno grijanje – odgovorio je Slavko.

- U kući nema namještaja, prazna je - nastavili smo.

- Namještaj je od bakica i ja ću ga iselit. Kuhinja je u funkciji ali bez aparata. Zapravo ima radna ploča i šporet za kuhanje s četiri dijela na plin i dva na struju. Širok je 120 centimetara i ima pećnicu - govorio je Slavko, dok ga je na trenutak prekidao ženski glas koji se čuo sa strane, a on je tu osobu oslovljavao s Gabi. Podsjetimo, upravo je vlasnica doma u kojoj je izgorjelo šestero ljudi Gabrijela Čičković.

Za hladnjak je rekao da bi ga odnio, ali ako smo spremni platiti, da bi i njega ostavio. Foto: Željko Hladika/24sata



Pojasnio je da je kuća prizemnica, da se po stepenicama ide na veliki tavan koji se može preurediti i dobiti još nekoliko soba. Gospodin Slavko je rekao da je on jedini vlasnik nekretnine, ali da na njoj postoji teret.

- To je dug fizičkoj osobi od 100.000 kuna. Kad me isplatite, prebili bi dug. Kupio sam kuću od jedne fizičke osobe kako bih imao gore bakice. Planirao sam se proširiti. Sad ništa... - rekao je i naveo kako se uz kuću dobije i veliko dvorište. Otkrio nam je kako je namjeravao kupiti još jednu obližnju parcelu koja se potom može spojiti s vrtom oko kuće.

- Fajn je to dio, za igrat nogomet. Stalno sam govoril 'budem kupil', ' budem kupil' pa ništa. Dobil' bi to za 6000 kuna – otkrio je Slavko. Štoviše, sugerirao je i nama da je dobra ideja da se kupi ta parcela ako bismo kupili i kuću. Na naše pitanje ima li što u vrtu koji ide uz kuću, konzultirajući se s 'Gabi' sa strane, nizao je da imaju stabla dunje i breskve.

- Ima i cvijeta, grmovi... (čuje se ženski glas)... lavanda – nizao je Slavko. Otkrio je kako se na slici kuće na oglasu vidi i jedan ilegalno izgrađeni dio.

- Dio na slici koji je smeđi je nelegalno izgrađen. Inspekcija je bila u ponedjeljak i neću dobit kaznu jer sam to izgradio prije četiri godine. Ali su mu dali rok od tri mjeseca plus tri mjeseca da to ozakonim, ne kaže se više legalizirati, nego ozakoniti – upućivao nas je naš telefonski sugovornik. Odgovorio je kako bi sama legalizacija koštala oko 50.000 kuna, ali je odmah dao recept:

- Nemate brige, uzmete arhitekta, on preda papire na općinu. Fizička ste osoba, to će se razvuć' na nekoliko godina... Bitno je da se krene u postupak... - 'rješavao' je legalizaciju naš sugovornik. Štoviše, u jednom trenutku je rekao kako možemo provjeriti u Krapini odakle su došli inspektori te će nam oni potvrditi da se sve može legalizirati.

Foto: Željko Hladika/24sata

Napomenuo je kako je 'bakice' iselio nakon velike tragedije te da je odmah isključio struju, vodu, plin i telefon u kući. Ponudio je da kuću možemo po dogovoru vrlo brzo pogledati, već za vikend, te ustvrdio da bi nam bio susjed jer on živi na oko 600 metara od kuće koju prodaje. Dodao je i to da su ga već zvali i da ima zainteresiranih kupaca za kuću.

A mi smo bili i u samom Andraševcu te smo pokušali pitati vlasnike o prodaji kuće. Nisu bili raspoloženi za ikakav razgovor niti su htjeli išta komentirati. Našli smo ih u kući koja u neposrednoj blizini kraj one koju prodaju. Uvjerili smo se i da je kuća iz oglasa prazna. Zanimljivo je kako se na fotografijama oglasa ne vidi zgarište koje je kraj same kuće. Radi se o povelikom objektu na idiličnoj lokaciji, čak je u blizini i jezerce. Prvi susjedi su na oko 150 metara od nje, ali ni oni nisu bili raspoloženi za razgovor s novinarima.

Mještani obližnjeg Oroslavja kratko su komentirali: “Tko bi kupio sad tu kuću nakon takve tragedije”.