Za mjesec dana počinje matura: Za prolaz na hrvatskom treba riješiti samo trećinu testa...

Od početka školske godine idem na privatne pripreme za hrvatski i matematiku, u školi isto idem na pripreme, a posljednja dva mjeseca i s nastavnicima prolazimo zadatke koji bi nam mogli doći na maturi. Spremam i prijamni, želim na Likovnu akademiju. Treba još obraniti i završni rad, pripremamo se za maturalnu večeru, pa norijada... Cijela godina mi je stresna, ali ovih mjesec dana tek treba preživjeti, govori nam Iskra, maturantica zagrebačke Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

Kao učenica strukovne škole smatra da se sama ne bi mogla pripremiti za maturu, no nastavak školovanja izuzetno joj je važan. Tako razmišlja i malo manje od 30.000 učenika završnih razreda (15.727 strukovnjaka i 10.565 gimnazijalaca), koji za točno mjesec dana počinju polagati testove državne mature. Matura je gimnazijalcima obavezna za završetak srednje škole. Trebaju je, isto tako, položiti svi oni koji žele upisati fakultet. I ove godine manje je učenika, pa na maturu izlazi 400 pristupnika manje nego lani. To ipak nije previše utjecalo na kvote na fakultetima, na kojima će biti 40.000 upisnih mjesta, a maturanata je manje od 30.000.

Ilustracija za pripreme i polaganje ispita državne mature | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Četvrtina testa za matematiku

Na ovoj maturi prvi put će primijeniti izjednačene pragove. Prag prolaznosti za prirodoslovno-matematičke predmete (matematika, fizika, biologija, kemija, informatika, geografija) bit će 25 posto, a za društveno-humanističke te jezične predmete (hrvatski, stranici jezici, etika itd.) prag prolaznosti bit će 30 posto. To je niži prag prolaznosti od dosadašnjeg, pa će biti dovoljno riješiti trećinu zadataka.

- Da, to me tješi, no esej me malo brine. Iako imamo manje djela za pripremu, zaista ih treba temeljito proučiti. Nije dovoljno samo pročitati knjigu - kaže Iskra.

Lani je baš na eseju prvi rok "palo" više od 8000 maturanata. Zbog toga je broj djela s osam smanjen na šest.

No iako je snižen prag prolaznosti za dio predmeta, za njih je povećan postotak za odličnu ocjenu. Tako će za peticu iz hrvatskog, vjeronauka i PiG-a trebati točno riješiti 85 posto ispita. Za prolazak mature obavezno treba položiti hrvatski, odnosno materinji jezik, matematiku i engleski jezik, a izborni možete i pasti. Od izbornih predmeta najviše prijava je iz fizike, kemije i biologije. To su predmeti koje traže fakulteti za koje je najveća potražnja, od Fakulteta elektrotehnike i računarstva, do Medicinskog fakulteta.

Dođite ranije, nema mobitela

Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja podsjećaju učenike da na ispite trebaju doći pola sata ranije te da moraju imati identifikacijski dokument (osobna). Na ispitima nije dozvoljeno imati mobitel niti pametni sat. Ispit se piše kemijskom olovkom. Zbog mobitela, šalabahtera i drugih "pomagala", ali i zbog neprimjerenih poruka, ispit se poništava.

Prvi ispit se piše 3. lipnja, zadnji 26. lipnja, prvi rezultati su 9. srpnja, a nakon dva dana za pritužbe, konačni rezultati objavljuju se 16. srpnja.

Inače, Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, za Jutarnji list kazao je kako njegova institucija razmišlja o uvođenju jedne razine testa i za matematiku. To je za hrvatski jezik uvedeno prije dvije godine. Smatra kako bi se povećanjem satnice matematike u strukovnim školama, a što bi trebalo započeti već sljedeće školske godine uvođenjem modularne nastave, stekli uvjeti da svi učenici polažu isti test.