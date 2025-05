Za Možemo, iduća dva tjedna su ključna. Za dva oca iz Tvornice, ta dva tjedna bit će puna brige

'Oprostite, moram ga malo posuditi.' Tako se gradonačelnik Tomašević ubacio u naš razgovor s njegovim ocem, Smiljanom Tomaševićem. Gospodin Smiljan je, za razliku od prije četiri godine, ovu večer rado razgovarao s novinarima. Ponosan je i sretan, popravlja kravatu, druži se s novinarima i članovima stranke. Hvali sina, s kojim možda prije nije dijelio političke stavove i vjerojatno ih i danas u potpunosti ne dijeli. Možda mu je sve to bilo čudno, možda nije u svemu razumio svog sina, koji spada u lijevi spektar. Možda nije, kao pravaš, odobravao sve što ovaj kaže za govornicom, novinarima ili na obiteljskom ručku. Nije to rijedak slučaj, da se generacijske razlike u obitelji preliju i na političke stavove. Ali, bio je u Tvornici. Podržao je sina. I on i supruga Ivanka stajali su na dnu stepenica, čekali da zagrle svoje dijete.

Zagreb: Tomislav Tomašević u zagrljaju roditelja proslavio rezultat izbora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prije četiri godine nam se činio malo smrknut. Ovaj puta - drugi čovjek.

Možda baš zato, 'Senf' je došao po svog oca. Da nam ne ispriča koju glupost je radio kao klinac, ili još gore, nešto iz sadašnjosti. Otprilike mu je tako izgledalo lice, kao da očekuje da je otac rekao nešto što možda ovaj i ne želi da se zna o njemu, ili još gore, pokazao neku sliku iz djetinjstva kakve ponosni roditelji inače pokazuju.

- Tata, ovo je novinarka 24 sata - rekao mu je, na što je Smiljan Tomašević samo rekao 'Pa da, da.' Znao je gospodin Smiljan od početka razgovora jer smo se predstavili.

Srećom, Tomašević (junior) nas je prekasno vidio pa smo ga uspjeli upitati je li ga bilo strah kad su mu sina pozvali u Uskok.

- Ne, nije. Ja kao roditelj znam što je istina - rekao nam je.

Zagreb: Tomislav Tomašević u zagrljaju roditelja proslavio rezultat izbora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Po njemu, pokušaj da se istraga oko Hipodroma poveže sa Tomaševićem, je politički proces.

- Ova kampanja bila je prljava, dogodila se politički montirana istraga. Kad čovjek radi pošteno, kad je iskren i trudi se, teško mu je nešto pronaći, pa se onda namješta. To su političke igre. Kad se pogleda tajming i kako se šire poluinformacije i neistine, sve se vidi. Ja kao roditelj znam što je istina. Savjetovat ću mu da radi kao i dosad. Moje osobno mišljenje je da je Selak Raspudić pametna i dobra kao kandidatkinja za predsjednicu države, ali kao gradonačelnica, kad imate posla s raznim ljudima kao u ovom slučaju o kojem pričamo, ne mislim da je to za nju niti da će se snaći - rekao je.

Uz njega, još dva oca su došla podržati svoju djecu. Koliko smo čuli, vrlo diskretno, dalje od očiju novinara, došao je i otac Luke Korlaeta te Jelene Miloš. Tri oca, od kojih dvojica mogu reći da su im sinove zvali u Uskok. To mora biti nemjerljivo gore od poziva razrednice ili policajca koji je tinejdžere ulovio u nekoj gluposti.

- Brinu se. Tata kaže da se stalno brine za moju sigurnost, ali vjeruje da će sve biti u redu - rekao je Tomašević.

S pozornice je Tomašević sišao uz 'Bačkizagre stuhpa šeja', kao svojevrsnu poruku kontroverznim poduzetnicima koje naziva interesnim građevinskim lobijem. Članovi Možemo i SDP-a su plesali, točionik za pivo je neprestano radio, a prostor Malog pogona se jako brzo napunio dimom cigareta.

Iza slavlja, plesa i svirke, ostalo je u zraku visjeti 'Što sad?'. Glavni akteri su oko ponoć otišli kućama jer od ponedjeljka kreće kampanja za drugi krug. Za njih nema stajanja, iduća dva tjedna su ključna. Za dva oca iz Tvornice, Tomaševića i Korlaeta, iduća dva tjedna, pa onda (kako ankete kažu) još četiri godine, bit će puna brige. Roditeljstvo ne prestaje ni kad ti dijete ima 40 godina. Ili još gore, kad se baci u politiku i postane gradonačelnik.