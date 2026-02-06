Za obnovu Dječjeg doma Sv. Ana iz Vinkovaca građevinari su skupili više od 252.000 eura

Tijekom humanitarne večeri građevinara osigurali su više od 252.000 eura za obnovu Dječjeg doma Sv. Ana u Vinkovcima, koji skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Novac je namijenjen za obnovu i podizanje kvalitete života onih koji u domu žive i rade. Na tradicionalnom četvrtom okupljanju najvećih hrvatskih građevinskih tvrtki, projektanata, proizvođača materijala i drugih iz građevinske struke, okupili su se predstavnici više od 80 najvećih hrvatskih građevinskih tvrtki te više od 300 gostiju. Kupnjom ulaznice sudionici večere donirali su novac, kazao nam je Josip Atalić, predsjednik udruge Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI), koja je ujedno organizator.

Prijatelj i ambasador ove gala večeri hrvatski je nogometaš Luka Modrić, a organizirali su i aukciju na kojoj su ponudili njegov dres. Za nevjerovatnih 36.000 eura kupio ga je Vlado Ćorluka vlasnik tvrtke Hedom. Najveći donator imat će priliku uživo gledati utakmicu Milana i družiti se s Lukom.

Ideja da pomognu obnovi spomenutog dječjeg doma rodila se prošle godine, dan nakon treće humanitarne večeri. Gledajući društvene mreže, Ante Borovina, član udruge HCPI, naišao je na televizijski prilog o spomenutom dječjem domu te su odlučili da će iduću donatorsku večer posvetiti upravo njemu.

- Kad vidite tu djecu, onda osvijestite koliko zapravo imate malo problema. Upravo zbog svega toga odlučili smo ovog puta pomoći njima - kazao je Borovina.

Napominje da je situacija u građevinarstvu vrlo dobra, a pomoć onima u nuždi je, kaže, ljudska potreba i društvena odgovornost svakoga tko se priključi.

- Naše djelovanje kao udruge usmjereno je prema građanima i doprinosu za opće dobro, humanitarne večeri samo su kotačić koji radimo - kazao je Atalić.

Plan je da Dječji dom Sv. Ana u Vinkovcima, zahvaljujući doniranom novcu, dobije novu fasadu i stolariju, mijenjali bi dio kuhinje, ali i uređaje koji su stariji od 20 godina. Vrijeme je, kažu, na svemu navedenom odradilo svoje. Procjene su da bi posao mogli obaviti u roku od devet mjeseci do godinu dana. Humanitarnu večer organiziraju uz potporu četiri ministarstva, građevinskih fakulteta u Zagrebu i Splitu, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske gospodarske komore.

Na prvoj humanitarnoj večeri građevinari su prikupljali novac za Kliniku za dječje bolesti Zagreb, u Klaićevoj ulici, oštećenu u potresu 2020. Na večeri su prikupili približno 200.000 eura za kupnju uređaja i potrepština. U veljači 2024. bilo je drugo izdanje. Za dječju hematoonkologiju KBC-a Zagreb prikupili su oko 244.000 eura, koji su bili namijenjeni za opremanje bolnice suvremenim uređajima, čime se izravno poboljšava liječenje najmlađih pacijenata. Lani su prikupili više od 250.000 eura, što su donirali za transplantacijski program u KB-u Merkur, prepoznat po izvrsnim uspjesima.

Osim humanitarnog rada, udruga HCPI planira napraviti muzej za potrese, u kojem bi se educirala djeca, ali radi i na uvođenju seizmičkog certifikata, kojim bi ljudi dobivali informacije o sigurnosti njihovih nekretnina. U budućnosti bi tako u okviru energetskih obnova pridonijeli i seizmičkoj obnovi. 