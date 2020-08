Za oboljele od Covida- 19 uskoro stižu prve doze remdesivira...

Za oboljele od COVID-19 uskoro stižu prve doze remdesivira, potvrdila je u intervjuu za Večernji list u utorak ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić

<p>U razgovoru za Večernji list Markotić odgovara na pitanja koja su izazvale dvojbene informacije što se tiče samog virusa, govori o realnosti skorog dolaska cjepiva, uvjetima polaska djece u školu te planu kako će to izgledati.</p><p>Jesen će nam, ne dvoji ova stručnjakinja, biti teža ponajprije zbog drugih virusa koji dijelom izazivaju slične simptome pa postoji opravdan strah da se ne zaguši zdravstveni sustav.</p><p>Djeca će krenuti u školu, ali uvjeti u kojima će se nastava odvijati ovise praktički od škole do škole, zbog infrastrukture i veličine razreda.</p><p>"S obzirom na kapacitete različitih škola i infrastrukturne razlike, nemoguće je donijeti za sve jednake i jednoznačne upute pa će se u pojedinim sredinama i potencijalnim situacijama preporuke morati povremeno modificirati i za neke situacije i mjesta donositi i izdvojeno".</p><p>Na pitanje o tome jesu li djeca doista otpornija te je li točno da nisu tako često prijenosnici korone Markotić navodi teoriju “trenirane imunosti” o kojoj struka puno raspravlja te nastoji utvrditi je li moguće da djeca, inače mahom sklona raznim infekcijama, zbog toga imaju “istreniran” imunitet na viruse pa su tako otpornija i na ovaj.</p><p>"Iako za sada nema puno međunarodnih iskustava o širenju novog koronavirusa među školskom djecom, jer je u dosta zemalja škola bila obustavljena, pojedinačna ispitivanja i primjeri upućuju na to da djeca, za razliku od gripe, nisu važni prijenosnici SARS-CoV-2", kazala je Markotić.</p><p>Za simptome “ljetnog vala” Markotić kaže da nisu primijetili bitnije razlike u kliničkoj slici u usporedbi s bolesnicima iz prve faze, no bit će potrebno detaljno analizirati kliničke podatke.</p><p>Remdesivir će biti dostupan kroz mehanizme zajedničke nabave u EU, a interes je svaka zemlja članica morala iskazati još prije nekoliko mjeseci. Očekujemo da će prve dostupne doze lijeka uskoro biti dostupne, kazala je Markotić, donosi <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/alemka-markotic-uskoro-stizu-prve-doze-remdesivira-1421611" target="_blank"><strong>Večernji list.</strong></a></p>