PROGNOZA VREMENA

Za petak za jednu regiju izdali crveni alarm, stiže nam i snijeg

Za petak za jednu regiju izdali crveni alarm, stiže nam i snijeg
Senj: Jaka bura zatvorila za sav promet Jadransku magistralu (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Najviša dnevna temperatura zraka u kontinentalnim krajevima kretat će se između 1 i 5 °C

Hrvatsku u petak očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na istoku zemlje i u Lici mjestimice se očekuje slaba kiša, a lokalno su moguće i susnježica ili snijeg.

Vjetar će većinom biti slab, no do sredine dana ponegdje može biti i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita povremeno i olujna s orkanskim udarima. Prema večeri bura će postupno slabjeti, ali će tijekom dana stvarati osjećaj hladnoće i otežavati prometovanje.

Najviša dnevna temperatura zraka u kontinentalnim krajevima kretat će se između 1 i 5 °C. Na Jadranu, kao i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, očekuju se nešto više temperature, od 9 do 14 °C.

Foto: DHMZ


DHMZ je za petak izdao crveni alarm za Velebitski kanal zbog orkanskog vjetra. Za Kvarner, Rijeku i okolicu izdali su narančasto upozorenje zbog vjetra, a za ostatak Jadrana žuto. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

