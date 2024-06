Za poplavu kod Huma na Sutli krivi Hrvatske ceste: 'Nudili smo mu rješenje, ali nije odgovorio'

Ggrad Jastrebarsko i okolicu te područje grada Pregrade, općinu Hum na Sutli, mjesta Prišlin, Grletinec i Druškovec Humski u petak je zahvatilo nevrijeme praćeno obilnom kišnom oborinom zbog čega su neki dijelovi poplavili, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Poplavila je industrijska zona u Pregradi te je došlo do izlijevanja potoka Kostelina na prometnicu D 206, dionica Pregrada – Hum na Sutli, koja je do daljnjega zatvorena za sav promet.

- Nastradali su poslovni prostori, stambeni prostori, radiona, četiri do pet osobnih automobila, tri kamiona, popratni skladišni prostori... sve je nastradalo. Katastrofa, što reći. U jako kratkom roku, u roku od sat vremena možda, nagli nalet kiše i poplava. Međutim, ništa što se nije moglo očekivati jer upozoravamo na ovaj problem zadnjih četiri do pet godina, da će se to dogoditi. Mi imamo poplave nakon svake kiše - rekao je Dominik Javorić, stanovnik Druškoveca Humskog, za N1.

Iz Hrvatskih cesta tvrde kako su mu ponudili dopisom od 27. rujna 2021. uređenje korita vodotoka na propustu koji se nalazi na DC206 u stacionaži km 5+950. Dopis su mu dostavili poštom, tvrde, ali on na to nije pozitivno odgovorio, "upravo iz razloga što se isti prethodno nije pozitivno očitovao u usmenoj komunikaciji koja je sa njime vođena", navode iz Hrvatskih cesta.

- Iz navedenog dopisa proizlazi da se predlaže da se predmetno korito uzvodno obloži kamenom u betonu, a nizvodno napravi novi armirano-betonski zid prema svoj potrebnoj projektnoj dokumentaciji koja zadovoljava pravila struke, potrebe odvodnje u projektiranim gabaritima propusnosti. Na takvo pisano traženje i prijedlog, gospodin Javorić nije pozitivno odgovorio, kao ni na prethodna usmena traženja - napisali su.