Za pozitivne trudnice u Karlovcu imaju poseban apartman: 'Prvu smo porodili još u prvom valu'

<p>Jako se dobro osjećam. Nisam imala nikakve simptome, a nalaz je pokazao to što je, kazala je Nikolina Novačić Mrgan (36) iz Ogulina, rodilja pozitivna na COVID 19 koja je u utorak carskim rezom rodila sina Brunu u Općoj bolnici Karlovac.</p><p>Brojne čestitke sa željama da su oboje zdravi i sretni majci i prinovi upućuju brojni prijatelji, članovi obitelji i rodbina, dok se Bruni najviše vesele seka i braco koji ga s nestrpljenjem čekaju kod kuće.</p><p>Da je pozitivna na virus, Nikolina je doznala nakon testiranja kojeg je morala obaviti prije porođaja. Već uigran tim obavio je sve pripreme za porod pozitivne rodilje i uz pomoć operacijskog tima od deset liječnika Bruno je u 13,30 sati uspješno porođen carskim rezom.</p><p>Liječnički tim činili su ginekolozi, anesteziolog, instrumentarke, pedijatar i primalja, a polusatnu operaciju izveli su po epidemiološkim mjerama, odjeveni u zaštitna odijela i maske, a masku je nosila i rodilja. Nakon poroda majka i dijete smješteni su u donju bolnici na Covid odjel gdje je za njih pripremljen poseban apartman i o njima također brinu liječnici i medicinsko osoblje opremljeno svom zaštitnom opremom.</p><p>- Sve je u redu, majka i dijete su dobro i kući će moći po procijeni pedijatra. - kazao je šef Službe za ginekologiju i opstetriciju dr. Željko Štajcer, dodajući da se prije poroda testiraju sve trudnice kako bi spriječili ulazak virusa na Odjel.</p><p>Do sada je u Karlovačkoj županiji bilo pet pozitivnih trudnica na koronavirus. Prva je porođena još u vrijeme prvog vala epidemije u travnju, druga u listopadu i sada Nikolina iz Ogulina, dok su ostale dvije trudnice do poroda već bile ozdravile. Ravnatelj bolnice dr. Nikša Antica nam je kazao da se radi o specifičnim uvjetima koji su već postali uobičajen protokol.</p><p>Naime, liječnički tim od 10 do 11 ljudi za porod Covid pozitivne trudnice se mora dodatno pripremiti, moraju biti u zaštitnim odijelima, te se mora pripremiti i prostor za rodilju i bebu u Covid odjelu u donjoj bolnici o kojima se nakon poroda dalje po posebnoj njezi i u posebnoj opremi skrbe liječnici i medicinsko osoblje.</p><p>Dodaje da ih s obzirom na situaciju vjerojatno očekuje još poroda Covid pozitivnih trudnica, što pohvaljuje jer smatra da je bolje da se djeca rađaju nego ne, pa i u ovakvim uvjetima, a porod će kao i do sada obaviti već dobro uigrani liječnički tim. Što se tiče ostalih pacijenata oboljelih od virusa COVID 19 dodaje da se osjeća pojačan pritisak na Covid odjelu, koji se nalazi u drugoj zgradi bolnice, na kojem se trenutno nalazi 44 pacijenata od kojih su troje na respiratoru.</p><p>- Reagiramo promptno i od srijede uvodimo dodatnu 24-satnu liječničku skrb nad tim pacijentima o kojima će uz infektologe skrbiti i liječnici pulmolozi i anesteziolozi. Naime, primjećujemo određeno povećanje potrebe za mehaničkom ventilacijom kisika tih pacijenta i kako bi im pružili što bolju skrb i dodatnu brigu pružit ćemo im maksimalnu šansu u što bolji konačan ishod ove bolesti. - kazao je ravnatelj Antica.</p><p>Zamjenica ravnatelja dr. Mirjana Lončarić Katušin nam je kazala da su od samog formiranja Covid odjela bolnice od dijela kata sada došli do dva kata bolnice, te da bolnica raspolaže s ukupno 18 kvalitetnih respiratora. Do sada su jedan ustupili KBC Dubravi, a jedan će uputiti u Varaždin. Dodaje da su kod pacijenata pozitivnih na COVID 19 s težom kliničkom slikom uočili da uz pluća infekcija virusa negativno utječe i na rad srca, odnosno kardiovaskularni i venski sustav zbog čega pojačavaju liječničke timove koji će skrbiti o tim pacijentima.</p>