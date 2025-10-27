Za projekte podrške roditeljstvu gotovo 1,3 milijuna eura

Riječ je o projektima čiji su prijedlozi prošli proces administrativne provjere i ocjene kvalitete, a imena njihovih nositelja nalaze se na Privremenoj listi objavljenoj na mrežnoj stranici Ministarstva. Najmanje iznose, po 10.000 eura, dobili su Društvo multiple skleroze Brodsko- posavske županije za projekt organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstvu u 2025. i Centar za kulturne djelatnosti za projekt „Što stvarno mislimo o dojenju“. Neznatno više, 11.000 eura, pripalo je HCK Društvu Crvenog križa Delnice za „Čaroliju roditelja 3“.

Desetak organizacija dobilo je po 20-ak tisuća eura, među njima Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+ za projekt „Otključaj svoj potencijal“, udruga „Čarobni svijet“ za Prve korake IV, udruga Prijatelji obitelji za projekt Zajedno za djecu i roditelje na području Grada Trilja, Savez udruga za autizam Hrvatske za projekt „Kutija podrške“.

Više od polovice udruga s Privremene liste dobilo je za svoje projekte po 30-ak tisuća eura, među njima su Centar za nestalu i zlostavljanu djecu za „Bez-veze- zato što najbolja veza nije WiFi“, KUM Proložac za „Nisi sam - prepoznaj, prihvati, djeluj!“, Forum za slobodu odgoja ta projekt Zajedno u učenju, U ime obitelji za Podršku parovima s iskustvom spontanog pobačaja i teške prenatalne dijagnoze.

Među udrugama i projektima koje su dobile 'ravno' po 30.000 eura su Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Pčelice“, ADOPTA, Roditelji u akciji RODA, Hrabri telefon za projekte „Naučimo roditelje“, „Bildaonica vol. 2 - jačanje odgojnih kompetencija sadašnjih i budućih roditelja“, „RODAteljstvo“ i „Mama, tata, mogu još samo malo mobitel?

Poziv za dodjelu financijskih sredstava za Projekte organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstvu u 2025., Ministarstvo je raspisalo u lipnju, a po pojedinom projektu moglo se bespovratno dobiti najmanje 6.000 eura, a najviše 30.000 eura.