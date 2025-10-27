Obavijesti

News

Komentari 0
MINISTARSTVO:

Za projekte podrške roditeljstvu gotovo 1,3 milijuna eura

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Za projekte podrške roditeljstvu gotovo 1,3 milijuna eura
Osijek: Konferencija "Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj posebnosti i prilike" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Za 49 organizacija civilnog društva čiji su projekti usmjereni podršci roditeljstvu, Ministarstvo demografije bespovratno je dodijelilo gotovo 1,3 mil. eura, što je za 417.000 eura više od prvotno planiranog iznosa

Riječ je o projektima čiji su prijedlozi prošli proces administrativne provjere i ocjene kvalitete, a imena njihovih nositelja nalaze se na Privremenoj listi objavljenoj na mrežnoj stranici Ministarstva. Najmanje iznose, po 10.000 eura, dobili su Društvo multiple skleroze Brodsko- posavske županije za projekt organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstvu u 2025. i Centar za kulturne djelatnosti za projekt „Što stvarno mislimo o dojenju“.  Neznatno više, 11.000 eura, pripalo je HCK Društvu Crvenog križa Delnice za „Čaroliju roditelja 3“.

Desetak organizacija dobilo je po 20-ak tisuća eura, među njima Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+ za projekt „Otključaj svoj potencijal“, udruga „Čarobni svijet“ za Prve korake IV, udruga Prijatelji obitelji za projekt Zajedno za djecu i roditelje na području Grada Trilja, Savez udruga za autizam Hrvatske za projekt „Kutija podrške“.

Više od polovice udruga s Privremene liste dobilo je za svoje projekte po 30-ak tisuća eura, među njima su Centar za nestalu i zlostavljanu djecu za „Bez-veze- zato što najbolja veza nije WiFi“, KUM Proložac za „Nisi sam - prepoznaj, prihvati, djeluj!“, Forum za slobodu odgoja ta projekt Zajedno u učenju, U ime obitelji za Podršku parovima s iskustvom spontanog pobačaja i teške prenatalne dijagnoze.

ULAGANJE U PET ŽUPANIJA Ministarstvo demografije: Četiri milijuna eura za vrtiće i igrališta
Ministarstvo demografije: Četiri milijuna eura za vrtiće i igrališta

Među udrugama i projektima koje su dobile 'ravno' po 30.000 eura su Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Pčelice“, ADOPTA, Roditelji u akciji RODA, Hrabri telefon za projekte „Naučimo roditelje“, „Bildaonica vol. 2 - jačanje odgojnih kompetencija sadašnjih i budućih roditelja“, „RODAteljstvo“ i „Mama, tata, mogu još samo malo mobitel?

Poziv za dodjelu financijskih sredstava za Projekte organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstvu u 2025., Ministarstvo je raspisalo u lipnju, a po pojedinom projektu moglo se bespovratno dobiti najmanje 6.000 eura, a najviše 30.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."
Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke
STRAVA U SLOVENIJI

Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke

Prema riječima ranvatelja policije, policija je po dolasku utvrdila da je došlo do tučnjave između tri osobe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025