Za 49 organizacija civilnog društva čiji su projekti usmjereni podršci roditeljstvu, Ministarstvo demografije bespovratno je dodijelilo gotovo 1,3 mil. eura, što je za 417.000 eura više od prvotno planiranog iznosa
Za projekte podrške roditeljstvu gotovo 1,3 milijuna eura
Riječ je o projektima čiji su prijedlozi prošli proces administrativne provjere i ocjene kvalitete, a imena njihovih nositelja nalaze se na Privremenoj listi objavljenoj na mrežnoj stranici Ministarstva. Najmanje iznose, po 10.000 eura, dobili su Društvo multiple skleroze Brodsko- posavske županije za projekt organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstvu u 2025. i Centar za kulturne djelatnosti za projekt „Što stvarno mislimo o dojenju“. Neznatno više, 11.000 eura, pripalo je HCK Društvu Crvenog križa Delnice za „Čaroliju roditelja 3“.
Desetak organizacija dobilo je po 20-ak tisuća eura, među njima Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+ za projekt „Otključaj svoj potencijal“, udruga „Čarobni svijet“ za Prve korake IV, udruga Prijatelji obitelji za projekt Zajedno za djecu i roditelje na području Grada Trilja, Savez udruga za autizam Hrvatske za projekt „Kutija podrške“.
Više od polovice udruga s Privremene liste dobilo je za svoje projekte po 30-ak tisuća eura, među njima su Centar za nestalu i zlostavljanu djecu za „Bez-veze- zato što najbolja veza nije WiFi“, KUM Proložac za „Nisi sam - prepoznaj, prihvati, djeluj!“, Forum za slobodu odgoja ta projekt Zajedno u učenju, U ime obitelji za Podršku parovima s iskustvom spontanog pobačaja i teške prenatalne dijagnoze.
Među udrugama i projektima koje su dobile 'ravno' po 30.000 eura su Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Pčelice“, ADOPTA, Roditelji u akciji RODA, Hrabri telefon za projekte „Naučimo roditelje“, „Bildaonica vol. 2 - jačanje odgojnih kompetencija sadašnjih i budućih roditelja“, „RODAteljstvo“ i „Mama, tata, mogu još samo malo mobitel?
Poziv za dodjelu financijskih sredstava za Projekte organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstvu u 2025., Ministarstvo je raspisalo u lipnju, a po pojedinom projektu moglo se bespovratno dobiti najmanje 6.000 eura, a najviše 30.000 eura.
