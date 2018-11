Za širenje lažnih vijesti suci daju kaznu do 30 dana zatvora

Migranti su masa, more, stihija, poplava, horda, invazija neljudi koja jedva čeka osvojiti Hrvatsku i Europu.

Primjeri su to natpisa i poruka koji se nekontrolirano šire društvenim mrežama u kojima se ljude, koji su pobjegli iz svojih zemalja zbog ratova, siromaštva, gladi, politike ili nekog drugog razloga, pokušava dehumanizirati. Zbog panike koja se tako stvara, ali i zbog neodgovornih pojedinaca među njima, ljudi su počeli o migrantima misliti kao o vrsti elementarne nepogode, požaru, potresu i poplavi, koju ne možemo izbjeći. U panici koja se stvorila kod nekih ljudi u Samoboru, tamnoputi ljudi završili su na provjeri kod policije.

U strahu velike oči

- Prava istina je da je jedna gospođa vidjela ‘migrante’ u jednom trgovačkom centru u Samoboru te ih odmah prijavila policiji. Policija je utvrdila da se radi o stranim zaposlenicima jedne samoborske tvrtke s urednim radnim i boravišnim dozvolama - napisao je jučer samoborski gradonačelnik Krešo Beljak te pozvao svoje sugrađane da ne nasjedaju na razne dojave i glasine zbog kojih se širi panika. Isprepadani ljudi su zaposlenici tvrtke Rimac koji su došli u Hrvatsku raditi na projektu električnog automobila i ostalih stvari vezanih uz tu kompaniju. Zbog incidenta je bio razočaran i sam Mate Rimac.

- Stvarno? To su naše Indijce/Pakistance/Šrilančane gnjavili? Stvarno se nadam da naši sugrađani nisu toliko ograničeni. Ali s obzirom na to da znam kako se neki odnose prema ‘Bosancima’ iz prve ruke, ništa me ne bi čudilo - napisao je Rimac na društvenim mrežama.

Prelaze granicu

S druge strane, pravi migranti uglavnom završavaju pritvoreni zbog ilegalnog prelaska granice Hrvatske i BiH. U utorak je tako kraj Perušića ulovljeno 35 ljudi koji su nelegalno ušli u Lijepu Našu. Drugu manju grupu presreli su kraj Fužina, a treću su ulovili prošlog tjedna na granici sa Slovenijom. Nakon obrade su ih vratili u BiH, no među njima nije bilo ubojica i silovatelja. Da su pak pronašli takve, policija bi se pohvalila akcijom, kao što su to napravili jučer u Zadru zbog uhićenja pripadnika zloglasnog srpskog Zemunskog klana. Prema podacima ličke policije, ove godine su zabilježili 333 krađe, čak 144 manje nego prošle godine. Za samo jednu od njih kriv je muškarac iz Alžira.

Zvao nas je rođak koji radi u SOI (tajna policija) i obavijestio da se ne krećemo po većim okupljanjima ni pod razno! Da izbjegavamo trg, ono klizalište i shopping centre jer trenutačno prate dva lika, jednog u Zagrebu, jednog u Splitu, koji su pripadnici ISIL-a.

Glasila je tako 2015. jedna od prvih lažnih poruka koja je kružila mobitelima i društvenim mrežama. To su bili prvi pokušaji stvaranja panike među Hrvatima uoči adventa i božićnih praznika. Na to su oštro reagirali iz Ravnateljstva policije, demantirali laži te zamolili sve da takvo što zanemare i ne šire dalje.

U 2018. svi imaju mobitel

Prošle su gotovo tri godine i vrhunske turističke zimske sezone bez ikakvih pravih ugrožavanja sigurnosti. Lažne vijesti širile su se i dalje o naoružanim skupinama koje harače na granici i žele napraviti sve kako bi se domogle Europe. Jedna od gluposti bilo je i pitanje kako to izbjeglice mogu imati pametne telefone. Tu su na meti uglavnom bili Sirijci. Prema podacima usporedbi ekonomija do rata, zarada u toj zemlji bila je veća od one u Egiptu, u kojemu su 2011. mobiteli odigrali veliku ulogu u svrgavanju režima Hosnija Mubaraka.

Ljudi su problematizirali i njihovo lažno predstavljanje te činjenicu što nemaju dokumente uz sebe. To je bila posljedica Dublinskog sporazuma u kojem je Europska unija naložila kako se moraju registrirati i zatražiti azil u prvoj zemlji EU u koju uđu. S obzirom na to da nisu željeli ostati u Grčkoj ili Bugarskoj, a ne žele ostati ni u Hrvatskoj i Sloveniji, migranti i dalje skrivaju ili pale dokumente kako bi ih što teže identificirali te kako bi imali više šanse ostati u Italiji, Njemačkoj ili Francuskoj. Neki prijedlozi političara u Hrvatskoj bili su da i Hrvatska podigne ogradu sa žilet-žicom na granici s BiH. Takvo što odbio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Nikad barikade nisu riješile problem niti su ikoga zaustavile. Ono što nama preostaje je jaki diplomatski angažman, što smo i pokrenuli, da uključimo države koje su ispred nas. Zato imamo jako dobru suradnju s tim policijama - rekao je prije nekoliko dana ministar za RTL. Dodao je kako je u interesu Hrvatske da potpiše Marakeški sporazum.

Huškačima prijete kazne

- Migracije su nešto čime ćemo se suočavati desetljećima. Ono regulira pitanje nacionalnog suvereniteta. Ovim sporazumom se regulira da je pitanje migracija u ovlasti države. Državama daje mogućnost da zakonskim mjerama odluče što je legalno, a što ilegalno - kaže Božinović.

Novi sporazum bi vjerojatno mogao izazvati pisanje novih lažnih vijesti. U Hrvatskoj se takav prljavi posao danas prijavljuje prekršajno i kazneno. Brži način kažnjavanja je po Zakonu o javnom redu i miru. U članku 16. piše da onaj tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana može dobiti između 50 i 200 njemačkih maraka kazne ili kaznu zatvora do 30 dana. U težim slučajevima, u kojima su bez veze intervenirali policija, Hitna pomoć ili vatrogasci, okrivljeni se može kazniti kaznom zatvora do tri godine.

Ovisno o slučajevima, policija huškače može prijaviti i za javno poticanje na nasilje i mržnju. Ono se odnosi na napade na ljude po rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj, etničkoj pripadnosti, jeziku, podrijetlu, boji kože, spola, opredjeljenja, identiteta, invaliditeta ili bilo koje druge osobine. Za to je također predviđena zatvorska kazna do tri godine. Ako je to organizirala grupa od tri ili više ljudi, mogu dobiti do pet godina iza rešetaka.

Tema: Hrvatska