Za srednjoškolske udžbenike će neki izdvojiti više od 2000 kuna

REFORMA KOŠTA U 2. i 3. razred srednjih škola uvedeni su novi udžbenici prema novim kurikulima i skupi su

<p>Školska godina počinje 7. rujna, a dio učenika i njihovih roditelja se, osim s problemima uzrokovanima epidemijom korona virusa, suočio s mnogo većim financijskim izdacima od očekivanih.</p><p>Iako još svima nije jasno kako će školska godina uopće izgledati niti kako će se cijeli plan moći provesti ako stanje s korona virusom izmakne kontroli, udžbenici, kao i ostali obrazovni radni materijali, morali bi biti dostupni svakom učeniku.</p><p>No nadolazeće školske godine dio roditelja čija djeca pohađaju srednju školu izvući će deblji kraj. Država je za ovu godinu osigurala besplatne udžbenike za osnovnu školu, a srednjoškolci će svoje udžbenike morati sami financirati, osim u Zagrebu, gdje će Grad nabaviti besplatne udžbenike za učenike srednjih škola, kao i dodatne materijale za učenike osnovnih škola. Za to će izdvojiti 60,000.000 kuna.</p><h2>U Splitu biraju jeftinije </h2><p>No da to ne radi, roditelji učenika trećih razreda bi u I. gimnaziji samo udžbenike morali platiti 3036,91 kunu, što je najveća cijena na koju smo naišli tražeći koliko stoje kompleti udžbenika u četiri najveća hrvatska grada. Komplet udžbenika za učenike trećeg razreda splitske II. gimnazije stoji 2426, kuna, a za one koji idu u osječku II. gimnaziju 2568 kuna. Za riječku Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju još je skuplji: 2734,99 kuna.</p><p>Pribrojimo li tome radne bilježnice i ostali školski pribor, trošak srednjoškolca za knjige i opremu može dosegnuti i vrtoglavih 5000 kn, tj. gotovo prosječnu hrvatsku plaću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute za početak nove školske godine </strong></p><p>Iznenađuju i neke pojedinačne cijene. Udžbenik i radna bilježnica za francuski jezik u srednjoj školi stoje 205 kuna. Samo udžbenik “Nuovo progetto Italiano 2” stoji 170 kuna. Učenici koji pohađaju treći razred nekih gimnazija i strukovnih škola za matematiku trebaju dva, po jedan za svako polugodište, i platit će ih ukupno 212 kuna.</p><h2>Treba imati i sreće </h2><p>Svaka škola može birati udžbenike za svoje učenike među odobrenima, a o njihovu izboru ovisi i cijena. Neki imaju sreće, neki baš i ne. A svi učenici nekih razreda srednjih škola, pa i trećeg, moraju kupiti nove zato što kreću s nastavom prema novim kurikulima.</p><p>Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja rekli su nam kako se cijene udžbenika za 1. i 4. razred srednje škole nisu mijenjale. Navode kako su maksimalne cijene udžbenike za školsku godinu 2020/2021. za prve razrede gimnazija 1990 kuna, za druge 2041, za treće 2161, a za četvrte razrede 1819,90 kuna.</p><h2>Na internetu druga priča </h2><p>Za trogodišnje srednje strukovne škole udžbenici stoje 1128,65, 1054,65, odnosno 882,65 kuna, za četverogodišnje 1684, 1547, 1676 i 1584 kune, a za petogodišnje 1340,65, 1409,30, 1136, 1579 i 1111 kuna.</p><p>No u tražilici internetske prodavaonice e.kupi vidjeli smo da ipak ima i većih iznosa.</p><p>- Odabir drugih obrazovnih materijala, a to su radne bilježnice, zbirke zadataka, geografski i povijesni atlasi..., trebao je biti objavljen na web stranici svake škole do 15. srpnja. Njih bira svaki pojedini nastavnik - ističu u Ministarstvu znanosti.</p><p>Država će financirati udžbenike za učenike čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne mjesečne naknade. Besplatne udžbenike imaju i djeca poginulih pirotehničara i onih sa 100 posto oštećenja organizma, učenici poginulih i nestalih branitelja te ratnih invalida.</p>