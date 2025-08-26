Obavijesti

Za studentski stan u Zagrebu i do 950 eura. 'Suludo, traže nas bogatstvo za 20 kvadrata'

Piše Veronika Miloševski,
Za studentski stan u Zagrebu i do 950 eura. 'Suludo, traže nas bogatstvo za 20 kvadrata'

Provjerili smo ponudu stanova, a cijene se kreći od 450 do 950 eura. Tek u rubnim dijelovima grada može se dobiti stan za 250 eura, ali takvih je oglasa vrlo malo

Početak akademske godine ponovno je pokrenuo veliku potragu za stanovima među studentima koji nisu dobili svoje mjesto u domu. Inflacija je zadnjih nekoliko godina utjecala i na cijene stanova u najmu.

