Provjerili smo ponudu stanova, a cijene se kreći od 450 do 950 eura. Tek u rubnim dijelovima grada može se dobiti stan za 250 eura, ali takvih je oglasa vrlo malo
Za studentski stan u Zagrebu i do 950 eura. 'Suludo, traže nas bogatstvo za 20 kvadrata'
Početak akademske godine ponovno je pokrenuo veliku potragu za stanovima među studentima koji nisu dobili svoje mjesto u domu. Inflacija je zadnjih nekoliko godina utjecala i na cijene stanova u najmu.
