Za timove medicinske pomoći na Jadranu 1,5 milijuna kuna

Ministarstvo turizma i ove će godine s 1,5 milijuna kuna sufinancirati dodatne timove medicinske pomoći u turističkim odredištima s najviše dolazaka u četiri vršna turistička mjeseca, istaknuto je u utorak u Ministarstvu turizma na potpisivanju ugovora za sufinanciranje.

Uz ministra turizma Garija Cappellija ugovore o sufinaciranju potpisali su predstavnici Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske te Dubrovačko-neretvanske županije, dok će sa Splitsko-dalmatinskom to učiniti kasnije.

Na područjima tih županija nalaze se turistička odredišta s najvećim ljetnim turističkim prometom.

Najviše od ukupnih 1,5 milijuna kuna, gotovo 456 tisuća kuna, predviđeno je za dodatne timove medicinske pomoći u turističkim ambulantama u Istarskoj županiji, te gotovo 316 tisuća kuna u Splitsko-dalmatinskoj.

Gotovo 270 tisuća kuna odlazi u Primorsko-goransku, oko 180 tisuća u Zadarsku, 125,5 tisuća u Dubrovačko-neretvansku, 103 tisuće u Šibensko-kninsku te 50,3 tisuće kuna u Ličko-senjsku županiju.

Još nije rješeno pitanje helikopterske medicinske službe

- Sigurnosni aspekt je jako važan dio turizma kao i timovi medicinske pomoći. S 1,5 milijuna kuna godišnje pratimo i HGSS, oko 4,5 milijuna kuna ide Crvenom križu, a još 250 tisuća kuna za smještaj 'sezonskih policajaca'. Sve to čini Hrvatsku sigurnijom destinacijom - istaknuo je ministar Cappelli, dodajući da već dugo inzistira na rješenju helikopterske medicinske službe pogotovo zbog otoka te se nada da će i to biti riješeno do idućeg ljeta.

Iznio je da je ministarstvo od 2008. do sada za sufinanciranje medicinskih timova izdvojilo gotovo 19 milijuna kuna, a najavio je da će se razmotriti mogućnost da ti timovi i do mjesec dva dana ranije krenu s poslom.

Svima je poželio sretnu turističku godinu iznoseći podatke da na današnji dan u Hrvatskoj ima 13 posto više turista i 8 posto više noćenja, što po njemu znači da je predsezona dobro krenula.

Ispred svih županija župan Istarski Valter Flego kazao je pak kako sufinanciranje dobro dođe za pojačavanje medicinskih službi dodavši da cijela Istra u zdravstvo ulaže oko 5 milijuna kuna, a samo Županija milijun kuna.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević, je predstavljajući djelovanje timova hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci na obali i otocima, naglasila i brojne poteškoće među kojima je to što puno pacijenata koji nisu hitni slučajevi dolaze u hitne ambulante i zbog toga često ne mogu brzo reagirati koliko bi inače mogli.

Objasnila je da će sredstva od Ministarstva turizma županija usmjeriti u turističke ambulante te u pojačavanje liječničkih timova i hitnim službama i za opremu.

Novost je 20 timova na prometnicama

Dodala je da tu nema novog zapošljavanja jer se traže educirani i spretni timovi u tom poslu pa se liječnici i medicinsko osoblje iz drugih županija koje ljeti nisu opterećene turizmom preusmjeravaju na Jadran.

- Unatoč tim i drugim problemima nastojimo pacijentima i svima ugroženima na moru i obali pružiti najviše i najbrže što možemo. Ove ćemo godine imati i 20 timova na prometnicama, a timovi će se ukupno nalaziti na više od 20 lokacija u sedam spomenutih županija - kazala je Grba-Bujević.

Navela je i podatke za prošlu godinu kada su od 1. lipnja do 30. rujna hitni medicinski timovi u tih sedam primorskih županija imali ukupno 168 tisuća intervencija, što je bilo 58 posto više nego u prva četiri mjeseca prošle godine. Od toga, više od 59 tisuća intervencija je bilo na području Splitsko-dalmatinske županije, a najmanje, nešto između 9 tisuća, u Šibensko-kninskoj.

Najčešće na intervenciju izlaze ljeti zbog srčanih udara, glavobolja i vrtoglavica te zbog raznih drugih tegoba, a spomenula je i da su prošle godine zračnim medicinskim prijevozom u turističkoj sezoni zbrinuta 564 pacijenta od kojih je 70 posto imalo srčani udar.

Tema: Hrvatska