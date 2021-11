Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb Ante Ćorušić gostovao je u emisiji HTV-a "Dobro jutro, Hrvatska" i komentirao situaciju u bolnicama i širenje epidemije.

Epidemija u Hrvatskoj bukti, iz dana u dan veliki je broj novooboljelih, a u bolnicama stanje alarmantno. Od ukupnih kapaciteta namijenjenih oboljelima od COVID-a, popunjeno je njih gotovo 80 posto. Zauzeta je i trećina respiratora.

POGLEDAJTE VIDEO: U Splitu stanje alarmantno



- Na Rebru što se tiče COVID-a, mi smo danas na 212 postelja, od kojih 40-ak intenzivnih. Od danas popodne spremamo još jedan odjel s 45 postelja, tako da ćemo imati preko vikenda 257 COVID postelja. Naš maksimum koji možemo napraviti glede postelja je 250 do 270, a da ne pate ostali pacijenti koji su COVID negativni. Kod nas još uvijek sustav i non COVID pacijenata funkcionira. Kardiokirurški bolesnik ne može ići kao hladni pogon, neurokirurški bolesnik starije dobi ne može ići kao hladni pogon, to moramo raditi. Malo smo se "prenapregnuli", ali funkcioniramo. Umorni smo, ali mislim da ćemo izdržati - rekao je Ćorušić.



Na aktualnih 212 postelja angažirano je 250 djelatnika.



- To je zadovoljavajuća brojka. U prvom valu je malo bilo drugačije, sad smo u jedinice intenzivne njege i COVID odjel stavili ljude kojima je toi struka. To su prvenstveno pulmolozi, anesteziolozi, kardiolozi, ljudi koji znaju liječiti te ljude. Ako stavite na taj odjel jednog ginekologa ili dermatologa, to nije to. Uz usko kvalificirane ljude koji znaju stavili smo i sestre koje znaju i obučene su raditi s takvim bolesnicima, dugi niz godina znaju moderne tehnologije koje koristimo pri liječenju bolesnika.

Profil pacijenata na intenzivnoj njezi

- U prvom pa i drugom valu prosjek godina naših pacijenata je bio blizu 80, to je bila starija populacija. Sada je prosjek godina naših pacijenata oko 62, 63 godine. Dakle, imate ljudi od 80 i 45 godina. Dobni prosjek se sve više snižava. Mi smo na jedinici intenzivnog liječenja, omjer je cijepljenih pacijenata na 17,3 posto, a ne cijepljenih je 82,7 posto. Očigledna je razlika u jedinici intenzivnog liječenja u korist necijepljenih osoba. Kao stručnjak sugeriram ljudima da se cijepe u što većem broju jer time štitite sebe i druge oko sebe, naglasio je.

Trudnice i cijepljenje

- Za trudnice je uvriježeno pravo da kod nekih zbivanja u trudnoći, da se u prvom trimestru ne daju lijekovi, da se ne cijepe. Kako je ovo nova bolest i odnosi živote trudnica, na podacima iz SAD-a i Njemačke na uzorku od 235 tisuća trudnica, od kojih je 35 tisuća cijepljeno, a da nisu znale da su trudne, nije bilo nekih većih komplikacija i posljedica u odnosu na žene iste životne dobi koje nisu cijepljene i koje nisu trudne.

Cijepljenje u trudnoći da, jer se cjepivom trudnica štiti od bolesti. Bolest Covid-19 kod trudnica uzrokuje 5 do 6 puta veću potrebu za respiratorom, nego kod žene iste životne dobi koja nije trudna. Cijepljenjem od početka štiti se majka i dijete.