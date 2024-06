Za vikend sunčano i jako toplo, evo gdje se očekuju pljuskovi

Danas će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. Popodne, ponajprije u gorju vrlo je rijetko moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura između 25 i 29, u Gorskoj Hrvatskoj od 20 do 25 °C, javlja DHMZ.

I nedjelja sunčana, ponegdje mogući pljuskovi

Foto: DHMZ

I u nedjelju će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te vrlo toplo, ponegdje i vruće. Popodne je samo lokalno moguć pokoji pljusak, posebice na zapadu zemlje. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na moru do umjeren jugozapadni i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21 °C. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C, prognozira DHMZ.

Nestabilna subota

Subota će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčana, gdjekad i vedra, uz slab vjetar i najvišu temperaturu oko 27 °C, i to nakon ujutro svježih i mjestimice maglovitih 11 do 13 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj od jutra toplije nego u petak, te najprije većinom vedro, rijetko uz maglu, pa popodne uz umjeren jugozapadnjak oblačnije, uz povećanje vjerojatnosti za poneki pljusak uglavnom uz granicu sa Slovenijom.

I u Istri, Rijeci i okolici te Gorskom kotaru dnevni razvoj oblaka i mogućnost mjestimične kratkotrajne kiše, a južnijim krajevima suho i sunčanije. Naravno, ujutro po gorskim kotlinama magla. Uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na moru popodne i malo jače jugo, temperatura zraka porast će od jutarnjih vrijednosti između 9 i 12 °C, uz more 15 do 18 °C, do popodnevnih oko 25 °C, u gorju malo niže.

Na sunčanom, čak i vedrom srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i do 28, 29 stupnjeva, koje će ublažavati umjeren smorac s malo do umjereno valovitog mora temperature oko 24 °C. Najniža jutarnja temperatura zraka 18 do 20 °C, u unutrašnjosti oko 12 °C. Podjednako toplo, nekima i vruće, te stabilno i ne odviše vjetrovito i valovito bit će i na jugu Hrvatske, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

U nedjelju još toplije

Sljedećih dana na Jadranu većinom sunčano, ali ne i sasvim suho, pri čemu je veća vjerojatnost za ponegdje malo kiše u ponedjeljak na srednjem i južnom dijelu. Uz slab i samo ponegdje umjeren vjetar, u nedjelju uglavnom jugo, zatim maestral, noći će sve češće biti tople, a dani vrući.

I na kopnu već od mjestimice maglovitog jutra - toplije nego prošlih dana, poslijepodne sve češće i vruće, te pretežno sunčano, ali do utorka uz mogućnost kratkotrajnih lokalnih pljuskova, osobito u ponedjeljak u gorju, piše HRT.