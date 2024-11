Za vikend sunce, a od idućeg tjedna stižu nove promjene: Pripremite se na minuse i snijeg

Nakon snijega koji je zabijelio dijelove Hrvatske, zemlju u petak čeka ipak nešto toplije vrijeme. Jutro će još uvijek biti hladnije, s temperaturama ponegdje i ispod nule, ali stupnjevi će polako rasti kako će dan odmicati.

DHMZ je za petak najavio umjereno do pretežno oblačno, mjestimice može biti magle. Na Jadranu će prevladavati sunčano, u noći i ujutro na jugu promjenljiva naoblaka uz mogućnost za malo kiše.

- Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 11 i 16 °C - dodali su.

Zbog toga je na području Kvarnera i Velebitskog kanala na snazi crveni meteoalarm koji označava izuzetno opasno vrijeme. Najjači udari bure bit će i do 160 kilometara na sat.

Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će u dane vikenda pretežno sunčano, a u unutrašnjosti će biti mjestimice maglovito, posebice u nedjelju. Prema kraju dana u nedjelju će se postupno jače naoblačiti na sjevernom Jadranu i na zapadu unutrašnjosti, a mjestimice će biti kiše navečer i u noći. U ponedjeljak će biti promjenljivo oblačno, ponegdje će pasti kiša, uglavnom na sjevernom dijelu Jadrana te u unutrašnjosti.

Stranica Weather.com donosi prognozu za idućih sedam dana. U Zagrebu se krajem tjedna očekuje i -4 °C uz moguće padaline, slično kao i u Vukovaru i Osijeku, a na Jadranu su moguće temperature i do 18 °C.

Zagreb

Split

Dubrovnik

Osijek

Vukovar

Rijeka

Varaždin

