U našu je zemlju stigao prvi hladni val ove zime. Za vikend temperatura bi se mogla spustiti i do -15 stupnjeva.

Posljednjih nekoliko dana živa u termometrima pokazuje da je prava zima stigla. Meteorolozi ističu - očekuju nas još niže temperature. U gorskom dijelu Hrvatske najvjerojatnije će biti između -15 i -10, a u ostatku unutrašnjosti, uključujući i Banovinu, između -10 i -5 stupnjeva, kaže glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je posebno upozorenje te za neka područja najavio umjerenu i veliku opasnost za zdravlje.

- To je još daleko viša temperatura od ekstremne, -35, -38, kakve smo imali na ovom području, kaže Vakula. Liječnici savjetuju - starije osobe i kronični bolesnici trebali bi dodatno pripaziti.

- Treba izbjegavati izlazak vani po niskim temperaturama, osobito u ranojutarnjim ili kasnovečernjim satima, zatim imati adekvatnu odjeću i obuću, zaštititi se, staviti kapu, navodi dr. med. Ljupka Hitrova s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Petak će od jutra biti djelomice sunčan uz promjenjivu, poslijepodne u kopnenim predjelima prolazno i povećanu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu prijepodne većinom umjerena, ponegdje i jaka bura, poslijepodne će bura biti sve jača pa će krajem dana biti jaka, na udare i olujna. Jutro će biti vrlo hladno uz temperaturu od -10 u gorju do -4 u ostatku unutrašnjosti te između -2 i 3 uz obalu. Tijekom dana u kopnenim predjelima tek koji stupanj iznad nule, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva, prognozira Damjana Ćurkov za RTL.

Temperatura će se tijekom noći i jutra u kopnenim predjelima spuštati do gotovo -10, u gorju i do -15. Dnevna temperatura će biti oko nule, često će i ostati u minusu. Na Jadranu za vikend hladno, uz negativne noćne temperature, a dojam hladnoće će dodatno pojačavati jaka, na udare i olujna bura koja će oslabjeti u nedjelju. Subota će na moru biti pretežno sunčana, u nedjelju porast naoblake uz malo kiše na sjevernom dijelu. U unutrašnjosti za vikend prolazno povećana naoblaka, uglavnom na istoku i u gorju uz malo snijega.