U unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak će prevladavati oblačno, ponegdje uz snijeg, osobito u prvom dijelu dana, a najmanje snijega očekuje se na sjeveru zemlje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

POGLEDAJTE VIDEO

Na Jadranu će biti djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom, a tek rijetko može pasti malo kiše, uglavnom u Dalmaciji tijekom jutra i prijepodneva, dok će na sjevernom Jadranu biti snijega nošenog burom.

Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, a na jugu i sjeverozapadnjak. Poslijepodne će bura postupno slabiti.

Temperatura zraka na kopnu uglavnom će biti od -4 do 1. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije najviša temperatura zraka većinom će se kretati od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.

- Sutra će, tako, biti suho, ali hladno ujutro, u kontinentalnim predjelima i ispod -5, što osobito vrijedi za gorje. U srijedu će ponovno biti malo snijega, većinom u gorju, Posavini, i Baranji. U četvrtak je snijeg ponovno izgledan diljem unutrašnjosti, ali moguće i na dijelu obale. No, ono što je važnije za istaknuti su sve niže temperature. Minimalne temperature u kontinentalnim područjima idućih dana bit će ispod nule, a prema kraju tjedna možda i do -11 °C u nizinama, i do -15 °C u gorju - piše N1.

HAK: Za kamione nema prohodnih cesta prema Istri i Rijeci

Za kamione s prikolicama i tegljače iz smjera unutrašnjosti nema prohodnih cesta prema Rijeci ili Istri, a prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, upozoravaju u ponedjeljak iz Hrvatskog autokluba.

Snijeg i susnježica mjestimice padaju u Istri, Hrvatskom primorju, te većem dijelu unutrašnjosti, a u priobalju puše bura, povremeno sa olujnim udarima. U prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a ponegdje ima i magle pa iz Hrvatskog autokluba (HAK) pozivaju vozače na oprez.

Zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema na većini cesta u Gorskom kotaru i Lici, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II, državnu cestu DC1, staru cestu kroz Gorski kotar i državnu cestu Kapela-Žuta Lokva-Senj.

Zbog vjetra za sav promet zatvorena je Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene.

Samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica, Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, DC25 Gospić-Karlobag te Paški most.

Na A7 Draga-Šmrika, Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 metara, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu i osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

Kod Jastrebarskog se prevrnuo autobus

HAK upozorava vozače kako se na autocesti A1, zbog prevrtanja autobusa između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba, vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka te trajektne linije Stinica-Mišnjak, Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska i Porozina-Brestova dok katamaranska linija Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar plovi bez pristajanja u luci Zapuntel.