Za vrijeme poroda! Ginekolog je pipkao primalju po stražnjici

Ginekolog Khaled Ismail (50) iz Velike Britanije, koji je pipao primalju u rađaonici, dobio je otkaz. Primalja je jedna od četiri bolničke djelatnice koje su Ismaila prijavile za seksualno uznemiravanje na radnom mjestu.

U disciplinskom postupku pokrenutom na temelju optužbi za incidente koje su se događali između 2013. i 2015. godine, ispričala je kako ju je Ismail seksualno uznemiravao dok je ona porađala trudnicu koja je nosila blizance.

Počela je osjećati 'polagani ali rastući pritisak' na lijevoj strani stražnjice, pa je prebacila težinu na svoju desnu nogu kako bi se odmaknula od Ismaila. No situacija se ponovila.

- Nakon što se sam se odmaknula, Ismail je pomaknuo svoju desnu nogu tako da se njegovo bedro oslanjalo na moje bedro, opisala je primalja.

Birmingham senior gynaecologist is struck off for groping a midwife’s bottom as she delivered twins https://t.co/4UYFtqTz6q pic.twitter.com/HqFpqoUej8