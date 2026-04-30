Za vrijeme rata mučio i ubijao hrvatske zarobljenike. Odlučili mu produljiti istražni zatvor

Piše Luka Safundžić,
Foto: PU osječko-baranjska

U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, objavio je DORH

Splitski DORH objavio je kako je podigao optužnicu protiv muškarca, dvojnog državljanstva, hrvatskog i državljanstva Crne Gore, (1964) zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. 

Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je kao zamjenik zapovjednika voda „Vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi” tzv. RSK, za vrijeme oružanog sukoba  „JNA“ i paravojnih postrojbi tzv. RSK s oružanim snagama Republike Hrvatske, postupao protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o postupanju s ratnim zarobljenicima, na način da je na širem području Vodica,  s nekoliko vojnih policajaca kojima je zapovijedao i s više srpskih vojnika zarobio devet pripadnika 15. Domobranske pukovnije Hrvatske vojske. 

- Tereti ga se da je zajedno s podređenim vojnim policajcima fizički zlostavljao zarobljene hrvatske vojnike te da je zajedno s vojnim policajcima i srpskim vojnicima iz puške pucao i usmrtio jednu žrtvu, a dvojicu zarobljenih hrvatskih vojnika predao je drugoj paravojnoj postrojbi znajući da će ih ovi ubiti, što su i učinili - objavio je DORH.

NADA SE MILOSTI SUDA Sin krvnika Ratka Mladića: Otac je na samrti, tražimo da ga se pusti na liječenje u Srbiju...
Sin krvnika Ratka Mladića: Otac je na samrti, tražimo da ga se pusti na liječenje u Srbiju...

Dodaje i kako se okrivljeniku stavlja na teret da je naredio da se preostali zarobljeni hrvatski vojnici prevezu kamionom u drugo mjesto, pri čemu su zlostavljani tijekom prijevoza, kao i tijekom smještaja u jednu prostoriju po dolasku u to drugo mjesto, gdje su okrivljenik i njemu podređeni vojni policajci šakama, nogama i puškama udarali po tijelu zarobljene hrvatske vojnike i prijetili im da će ih ubiti, pri čemu je  jedan zarobljeni hrvatski vojnik umro od posljedica zlostavljanja.

- U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega - navodi DORH.

Zaključuje i kako je optužno vijeće Županijskog suda u Splitu prihvatilo prijedlog državnog odvjetništva i protiv okrivljenika produljilo istražni zatvor.

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...
REZOVI POSLIJE PAVLEKA

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...

Nakon izvlačenja novca, Savez ide u mjere štednje i ostavlja samo kombi vozila i pet auta. Evo kakve automobile je dosad plaćao i za Vedrana Pavleka, osumnjičene Nenada Erora, Damira Raosa i mnoge druge...
Na jugu Hrvatske pao je snijeg!
PRODOR HLADNE FRONTE

Na jugu Hrvatske pao je snijeg!

Zahladilo je naglo u dalmatinskom zaleđu, na meteorološkoj postaji Dinara u četvrtak u 8 sati izmjerena je temperatura od minus dva stupnja Celzijeva...
Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!
INFLACIJA 5,8 POSTO

Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u travnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,8 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine

