Za vrijeme rata mučio i ubijao hrvatske zarobljenike. Odlučili mu produljiti istražni zatvor

Splitski DORH objavio je kako je podigao optužnicu protiv muškarca, dvojnog državljanstva, hrvatskog i državljanstva Crne Gore, (1964) zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je kao zamjenik zapovjednika voda „Vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi” tzv. RSK, za vrijeme oružanog sukoba „JNA“ i paravojnih postrojbi tzv. RSK s oružanim snagama Republike Hrvatske, postupao protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o postupanju s ratnim zarobljenicima, na način da je na širem području Vodica, s nekoliko vojnih policajaca kojima je zapovijedao i s više srpskih vojnika zarobio devet pripadnika 15. Domobranske pukovnije Hrvatske vojske.

- Tereti ga se da je zajedno s podređenim vojnim policajcima fizički zlostavljao zarobljene hrvatske vojnike te da je zajedno s vojnim policajcima i srpskim vojnicima iz puške pucao i usmrtio jednu žrtvu, a dvojicu zarobljenih hrvatskih vojnika predao je drugoj paravojnoj postrojbi znajući da će ih ovi ubiti, što su i učinili - objavio je DORH.

Dodaje i kako se okrivljeniku stavlja na teret da je naredio da se preostali zarobljeni hrvatski vojnici prevezu kamionom u drugo mjesto, pri čemu su zlostavljani tijekom prijevoza, kao i tijekom smještaja u jednu prostoriju po dolasku u to drugo mjesto, gdje su okrivljenik i njemu podređeni vojni policajci šakama, nogama i puškama udarali po tijelu zarobljene hrvatske vojnike i prijetili im da će ih ubiti, pri čemu je jedan zarobljeni hrvatski vojnik umro od posljedica zlostavljanja.

- U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega - navodi DORH.

Zaključuje i kako je optužno vijeće Županijskog suda u Splitu prihvatilo prijedlog državnog odvjetništva i protiv okrivljenika produljilo istražni zatvor.