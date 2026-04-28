NADA SE MILOSTI SUDA

Sin krvnika Ratka Mladića: Otac je na samrti, tražimo da ga se pusti na liječenje u Srbiju...

Piše 24sata,
Foto: POOL/REUTERS

Zadnja dva dana uspjeli smo se kratko čuti s ocem, ali on nije u stanju da kaže što se događa, vrlo malo može govoriti, kaže o svojem ocu, krvniku i ratnog zločincu Ratku Mladiću, Darko Mladić...

Darko Mladić, sin ratnog zločinca Ratka Mladića (84), tvrdi da je zdravstveno stanje njegova oca izuzetno loše, kaže kako su "srpski i UN doktori suglasni kako je on na samrti". Još jednom je zatražio da se njegova oca pusti na hitno liječenje u Srbiju...

- Imamo komunikaciju sa sudom u Hagu putem e-maila. Mi moramo inicirati pitanja za ono što nas zanima. Poslali su nam medicinsku dokumentaciju koju smo našim doktorima dali na uvid. Zadnja dva dana uspjeli smo se kratko čuti s ocem, ali on nije u stanju da kaže što se događa, vrlo malo može govoriti - kaže Darko Mladić i dodaje da se nada kako će sud u Hagu odobriti puštanja na liječenje u Srbiju.

NARUŠENO MU ZDRAVLJE
Kaže kako je obitelj taj zahtjev službeno predala u četvrtak, dan nakon što su Mladića u Hagu posjetili srpski doktori, piše Telegraf.

- Sad čekamo da vidimo kakva će biti odluka. Mislim da bi ga morali pustiti - kazao je Mladić mlađi.

Ranije ovog mjeseca Darko Mladić kazao je kako je njegov otac pretrpio moždani udar.

ZLOČINAC U TEŠKOM STANJU
Podsjećamo, ratni zločinac i krvnik Ratko Mladić u Hagu služi kaznu doživotnog zatvora. Osuđen je zbog genocida i ratnih zločina. Sud UN-a za ratne zločine odbio je krajem srpnja prošle godine Mladićev zahtjev da ga se hitno pusti u Srbiju iz zdravstvenih razloga.
 

