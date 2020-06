Zaba od 1. srpnja snižava promjenjive kamatne stope na postojeće kredite građana

Zagrebačka banka će sve klijente do 15. lipnja 2020. obavijestiti o navedenom smanjenju, umanjenoj visini anuiteta i novom otplatnom planu

<p>Zagrebačka banka (Zaba) najavila je u utorak da snižava promjenjive kamatne stope na postojeće kredite građana od 1. srpnja, slijedom najnovijeg kretanja Nacionalne referentne stope (NRS).</p><p>"Slijedom kretanja Nacionalne referentne stope (NRS), od 1. srpnja 2020. u Zagrebačkoj banci snižavaju se promjenjive kamatne stope na postojeće kredite građanima", kaže se u bančinu priopćenju.</p><p>Na postojeće stambene i druge kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,08 postotnih poena, dok će se za kredite vezane uz valutu EUR kamatna stopa smanjiti za 0,06 postotnih poena.</p><p>Kod ostalih postojećih kredita, kod kojih Zaba koristi šestomjesečnu NRS2, kamatne stope kredita u kunama smanjit će se za 0,06 postotnih poena, a za kredite vezane uz euro smanjenje će iznositi 0,05 postotnih poena.</p><p>Zagrebačka banka će sve klijente do 15. lipnja 2020. obavijestiti o navedenom smanjenju, umanjenoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.</p><p>Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. siječnja 2021. godine, kaže se u priopćenju.</p><p>Od prve objave, 7. prosinca 2012., NRS je smanjen već 15. put zaredom. Kamatne stope umanjene su između 1,91 i 2,20 postotna poena za kune te između 3,02 i 3,08 postotnih poena za eure, ovisno o vrsti kredita. Za iste vrijednosti smanjene su i kamatne stope na postojeće kredite građanima u Zagrebačkoj banci, ističu iz te banke. </p><p>Inače, Hrvatska narodna banka (HNB) krajem svibnja po prvi je put objavila NRS, izvijestivši da je većina indeksa smanjenja, i to od 0,01 do 0,04 postotna boda. Do tada NRS je izračunavao HUB.</p><p>Dva najzastupljenija indeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima, šestomjesečni NRS1 za eure, smanjen je krajem svibnja za 0,02 postotna boda, a šestomjesečni NRS1 za kune smanjen je za 0,03 postotna boda, podaci su HNB-a.</p>