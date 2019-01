Zabilježena 383 slučaja gripe: Bolnica zatvorena za posjete

Miljenko Ljubić je istaknuo kako je najviše zaraženih u Dolini Neretve, na području Metkovića i u okolici, ali, dodao je, riječ je o kliničkim slučajevima od kojih je laboratorijski potvrđeno tek njih tridesetak.

"Ove godine val gripe stigao je ranije nego inače i sam početak se čini nešto intenzivnijim, posebno u Dolini Neretve. Možemo reći kako trenutačno u Hrvatskoj nemamo epidemiju, nego umjeren broj oboljelih", rekao je Ljubić, voditelj epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Voditelj Odjela za epidemiologiju dubrovačke Opće bolnice Stjepan Đuričić izjavio je kako je ambulantno, na dnevnom ili na stacionarnom liječenju u toj bolnici od 25 do 40 pacijenata na dan.

"Taj broj svakodnevno fluktuira, ovisno o zdravstvenom stanju pacijenata. U bolnici su na stacionarnom liječenju pacijenti s razvijenom jednostranom ili obostranom pneumonijom. To su stariji, koji su skloniji takvim komplikacijama upale pluća, ali i mlađi, kod kojih imamo razvijene teške upale sinusa koje se ne mogu provesti kroz dnevnu bolnicu", objasnio je Đuričić.

Potvrdio je kako je prvi val zaraze gripom ove godine stigao ranije te je prilično jak.

"Ne može se točno reći do kada će biti takav intenzitet. Možda je tome pridonijela panika u Metkoviću nakon smrtnog slučaja. Moguće je da je dio pacijenata upućen nama umjesto da se dio posla odradi u Metkoviću. Doduše, dosta pacijenata iz Metkovića zadržano je na bolničkom liječenju, ali smo neke i vraćali jer su zadovoljili kriterij ambulantnog liječenja", zaključio je Đuričić.

Prvi ovosezonski slučaj gripe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježen je početkom studenoga 2018.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u očekivanju epidemije gripe zabranjen posjet pacijentima KBC-a

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u posljednjih je tjedan dana od gripe oboljelo pedesetak ljudi, doznaje se od epidemiologinje županijskog Zavoda za javno zdravstvo Diane Nonković, a budući da se prava epidemija očekuje, splitski KBC i ove je godine zabranio posjete pacijentima.

Diana Nonković je rekla da taj zavod u Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovito šalje uzorke oboljelih koji se javljaju s težom kliničkom slikom, a sve što je u zadnje vrijeme poslano bilo je pozitivno.

"Do sada smo poslali oko 90 uzoraka, od čega je polovica pozitivna, ali velika većina u posljednjih tjedan dana je pozitivna. To su još mali brojevi u županiji u odnosu prema cijeloj Hrvatskoj, gdje je oko 1200 oboljelih.

Zasad nismo dosegli vrhunac epidemije, a kada dođe do toga, onda će se mjesec dana u kontinuitetu i intenzivno javljati novi slučajevi gripe. To će biti u siječnju i veljači", rekla je Diana Nonković. Dodala je da na uzorcima koje su poslali na analizu posljednjih desetak dana imaju sve pozitivne pacijente, a prošlih je tjedana jedan do dva pacijenta bio pozitivan, što znači da sezona epidemije gripe dolazi "na velika vrata".

Podsjetila je kako, osim gripe, ima i drugih virusa koji cirkuliraju, pa tako ima viroza, prehlade i hunjavice, dosta ljudi kiše, kašlje, puno ih je s upalom pluća, a ima i drugih respiratornih virusa koji trenutačno cirkuliraju među stanovništvom Splitsko-dalmatinske županije.

Zbog sezone gripe, splitski KBC i ove je godine, kao i proteklih godina, zabranio posjete pacijentima.

