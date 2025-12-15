Obavijesti

TEŠKA NESREĆA U ZAGREBU

Zabio se u parkirani auto i prevrnuo se, vozač u bolnici

Piše Iva Tomas,
Zabio se u parkirani auto i prevrnuo se, vozač u bolnici
Foto: Čitatelj 24sata

Kako navodi čitatelj, ulaz u Kustošiju blokirala je policija, a vozača su odvezli u bolnicu

Vozač auta završio je u bolnici nakon što se zabio u parkirani auto, pa završio na boku na križanju Zagrebačke ceste i Ivanićeve ulice u ponedjeljak popodne, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Foto: Čitatelj 24sata

Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 16.20 sati. Vozač je ozlijeđen, a prevezli su ga u KB Sveti Duh. Očevid je u tijeku i istražuju sve okolnosti ove nesreće.

Foto: Čitatelj 24sata

- Pretpostavljam da je brže vozio. Bila je i Hitna pomoć - kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako navodi čitatelj, ulaz u Kustošiju blokirala je policija.

