TEŠKA NESREĆA U ZAGREBU
Zabio se u parkirani auto i prevrnuo se, vozač u bolnici
Vozač auta završio je u bolnici nakon što se zabio u parkirani auto, pa završio na boku na križanju Zagrebačke ceste i Ivanićeve ulice u ponedjeljak popodne, potvrdila nam je zagrebačka policija.
Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 16.20 sati. Vozač je ozlijeđen, a prevezli su ga u KB Sveti Duh. Očevid je u tijeku i istražuju sve okolnosti ove nesreće.
- Pretpostavljam da je brže vozio. Bila je i Hitna pomoć - kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu nesreće.
Kako navodi čitatelj, ulaz u Kustošiju blokirala je policija.
