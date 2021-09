'Intervju' s malodobnim djetetom koji je na svojoj Facebook stranici objavila učiteljica engleskog jezika Bernarda Jug zaprepastio je i djetetovu matičnu školu i nadležni Centar za socijalnu skrb u Zaboku.

- O snimci su nas obavijestili iz škole, mi smo je preslušali i o tome odmah obavijestili policiju. Smatramo da je javnom objavom snimke razgovora s djetetom grubo narušeno njegovo pravo na privatnost. Ovakvo izlaganje djeteta predstavlja veliki rizik za njegovo daljnji psihološki i emocionalni razvoj - rekla nam je Tanja Cujzek, ravnateljica Centra.

Na naš upit potvrdila nam je da su, osim za Bernardu Jug, od policije zatražili postupanje i protiv roditelja koji su dopustili ovakvo javno istupanje djeteta.

- Za kršenja prava djeteta u ovom slučaju jednako su odgovorni i roditelji - naglasila je.

Kriminalističko istraživanje

Policija će, nakon što utvrdi sve elemente, podnijeti odgovarajuće prekršajne, ali i kaznene prijave. Kako su nam službeno kazali, policija zaprimila prijavu slijedom koje provodi kriminalističko istraživanje. S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje u tijeku, nismo u mogućnosti dostaviti više informacija.

Inače, PU krapinsko-zagorska protiv Bernarde Jug je već podnijela više prekršajnih prijava. Prema neslužbenim informacijama, policija pregledava i preslušava sve audio/video zapise koje je objavila na društvenim mrežama kako bi utvrdili počinjenje prekršajnih i kaznenih djela.

Podsjetimo, Ured pravobraniteljice za djecu u utorak je jasno poručio kako u je u ovome slučaju Bernarda Jug iskoristila dijete za propagiranje svojih stavova o cijepljenju, te da je to potpuno neprihvatljivo. Pozvali su i na hitnu reakciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali i policije, te DORH-a. No Ministarstvo se ogradilo, tvrdeći da to trebaju rješavati druge institucije, ali i ravnateljica škole u kojoj radi Bernarda Jug.

Nema posebnih provjera kod zapošljavanja nastavnika

Ipak, svi naši sugovornici, od prosvjetnih sindikata, pa do ravnatelja osnovnih i srednjih škola, ističu kako je ovo itekako slučaj koji treba rješavati na razini Ministarstva, odnosno prosvjetne inspekcije. Ravnatelji su, kažu nam, izuzetno ograničeni u djelovanju čak i u svojim školama što se tiče istupa svojih zaposlenika. U ovome slučaju, ravnateljica Sonja Vuljak potvrdila je kako protiv Bernarde Jug kao svoje zaposlenice nije dobila nikakve prijave, niti se itko bunio zbog njezina rada i ponašanja. Ipak, kako neslužbeno saznajemo, slučajem će se pozabaviti Etičko povjerenstvo škole.

Poseban je problem, ističu nam, to što kod zapošljavanja nastavnika, osim potvrde o nekažnjavanju, nema uvjeta za procjenu psihofizičkih ili pedagoških sposobnosti za rad s učenicima. Osim toga, izrijekom nam je kazalo nekoliko sugovornika, deficit nastavnika je sve veći, pa se nerijetko javi tek jedna ili dvije osobe, koje su prisiljeni zaposliti.