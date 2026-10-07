Kraj za bablje ljeto! Stižu kiša i grmljavina, temperature u padu: DHMZ oglasio upozorenja

"Na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje djelomice, poslijepodne i pretežno sunčano. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 7. listopada...

Za srijedu su upozorenja zbog vjetra na snazi za Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju.

A već četvrtak donosi veliku promjenu vremena i početak oproštaja od 'babljeg ljeta' koje se ove godine pošteno odužilo...

Foto: DHMZ

- Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, na obali i otocima od 16 do 20 °C. Najviša dnevna većinom od 21 do 27 °C, u gorju i malo niža - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 8. listopada.

Za četvrtak su izdana i brojna upozorenja za više županija.

Foto: DHMZ

Primorsko-goranska županija je pod žutim upozorenjem zbog vjetra, kiše i grmljavinskih nevremena, kao i Ličko-senjska.

Za Splitsko-dalmatinsku, Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra i grmljavinskih nevremena, dok su Istarska i Dubrovačko-neretvanska u 'žutom' zbog grmljavinskih nevremena.

A evo kakvo nas vrijeme čeka ostatak tjedna...

Foto: DHMZ

- Promjenjivo, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u četvrtak na Jadranu i uz njega lokalno izraženiji, a u petak u Dalmaciji. U subotu kiša još uglavnom na krajnjem jugu, dok su drugdje vjerojatna češća sunčana razdoblja. U četvrtak slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, u višim predjelima i jak. U petak okreće na sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjereno do jako jugo jača prema kraju četvrtka. U petak na sjevernom dijelu naglo okreće na buru, lokalno s olujnim udarima, na jugu još mjestimice jugo. U subotu od sredine dana bura okreće na umjeren sjeverozapadnjak. U četvrtak razmjerno toplo, zatim temperatura u padu, osobito na kopnu - stoji u prognozi DHMZ-a za ostatak tjedna.

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