Obavijesti

News

Komentari 0
jednostavnije i brže do potvrde

Zaboravite redove! Dostupna je nova usluga sustava e-Građani

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Zaboravite redove! Dostupna je nova usluga sustava e-Građani
Ilustracija za internet stranicu E-građani | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Novi ZIS sustav omogućuje građanima Hrvatske brži pristup potvrdi o vlasništvu nekretnina putem e-Građana. Manje papirologije, više digitalizacije...

Građani Republike Hrvatske od sada mogu jednostavnije i brže doći do potvrde o tome jesu li vlasnici nekretnina. Nova funkcionalnost razvijena je u sklopu Zemljišnoknjižnog informacijskog sustava (ZIS) te omogućuje izdavanje potvrde za područje cijele države – bez potrebe obilaska više sudova.

Do sada su građani morali fizički odlaziti na jedan od 109 općinskih sudova, i to isključivo onaj koji je bio nadležan za područje na kojem se nekretnina nalazi. Novi sustav to mijenja jer se potvrda o (ne)vlasništvu sada može izdati na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu u Hrvatskoj, neovisno o lokaciji nekretnine.

Dostupno i putem sustava e-Građani

Putem portala e-Građani, u dijelu Moje nekretnine, korisnici se mogu prijaviti putem NIAS-a i samostalno preuzeti potvrdu o (ne)vlasništvu za sve nekretnine na kojima im je upisan osobni identifikacijski broj (OIB).

Trenutno je OIB upisan za oko 51 posto svih zemljišnoknjižnih upisa, a taj se udio svakodnevno povećava.
Izdavanje potvrde putem e-Građana naplaćuje se 1,99 eura sudske pristojbe. Građani koji su oslobođeni plaćanja pristojbi ili u slučajevima kad pristojba nije potrebna, potvrdu mogu dobiti u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu, budući da sustav e-Građani trenutačno ne podržava provjeru dokaza o oslobođenju.

Manje papirologije i brži postupci

Novim sustavom olakšan je i rad državnih tijela. Prema Zakonu o zemljišnim knjigama, pravo pristupa i pretraživanja podataka o vlasništvu imaju tijela sudbene vlasti, državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Hrvatski zavod za socijalni rad, upravna tijela županija i Grada Zagreba u okviru besplatne pravne pomoći, odvjetnici, javni bilježnici te druga javnopravna tijela uz odobrenje ministra pravosuđa.

Time građani više ne moraju sami dostavljati potvrde o vlasništvu tim institucijama jer one sada te podatke mogu izravno pribaviti kroz ZIS.

– Uvođenjem ove usluge smanjuje se administrativno opterećenje građana i javnih tijela, ubrzavaju se postupci i dodatno potiče digitalizacija pravosuđa i zemljišnoknjižnog poslovanja u Republici Hrvatskoj – izjavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.

