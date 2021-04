Iza dječjeg osmijeha na fotografiji sa nadgrobne ploče krije se golema tuga i priča koja nikad nije smjela na taj način biti ispričana.

Slučaj malene Tatjane nevjerojatno podsjeća na tragični završetak života djevojčice Nikoll. Osim što su obje bile iste dobi, i u ovom su slučaju sustav i okolina pokazali nemoć da prepoznaju nasilje. I Tatjana je preminula zbog teških ozljeda nastalih premlaćivanjem.

Jednako kao i Nikoll, i Tatjana se ugasila u samo nekoliko mjeseci, od kolovoza do studenog te godine, kada su majka i tadašnji partner počeli zajednički život.

Sve se odigralo krajem studenog 1994. godine kada je u pratnji majke (23) i njezinog tadašnjeg partnera djevojčica u teškom stanju primljena u pulsku bolnicu. Iako tek počela živjeti, zbog teških ozljeda njezino maleno tijelo nije se uspjelo izboriti. Umrla je. Državno odvjetništvo u Puli je nakon četiri godine podignulo optužnicu protiv majke i njezinog partnera koje se teretilo za zanemarivanje, zlostavljanje i nanošenje teških ozljeda sa smrtnom posljedicom.

Njezin biološki otac Petar Velnić koji je sa nevjenčanom suprugom devedesetih godina došao u u Pulu trbuhom za kruhom, cijeli svoj život nije se mirio s time da je njegova djevojčica zauvijek sklopila svoje oči na tako svirep način, jer je upozoravao mjerodavne institucije da nešto nije u redu. Nije se pomirio sa preranim odlaskom svog djeteta koje nije dočekalo odrastanje, budućnost, pa ni svoje prave sigurne korake.

'Teret života je bio pretežak'

Petar danas više nije živ. Preminuo je u srpnju prošle godine. Slučajnost ili sudbina, on je, doznajemo iz pulske Hitne, 19. travnja prošle godine zaprimljen u bolnicu, samo dan prije dana rođendana njegove Tatjane. Mnogi će reći, ubila ga je tuga. Iako je i sam bio u teškom zdravstvenom stanju, i to godinama, kako kažu prvi susjedi, nije se mogao pomiriti da njegove mezimice više nema. Često im je o njoj govorio.

- Živio je blizu nas godinama. Kao osoba bio je dobar čovjek, pun razumijevanja i beskrajno tužan. Slomljen i sam, bez ikog svog. Ta životna tragedija ga je obilježila. Tuga je moćno oružje i on se s godinama razbolio. Znao je i popiti koju više. Pokušavao je živjeti, nositi se sa svim problemima, ali teret života je bio pretežak. Nekada je radio u već sad bivšem brodogradilištu Uljanik, a kasnije je kao privatnik iznajmljivao pedaline. Zdravlje mu je kopnjelo iz godine u godinu, a prošle godine, taman kada je zavladala ova pandemija koronavirusa, počeo se osjećati puno lošije. Boljela ga je noga i teško je disao, teško dolazio do daha. Odveli su ga u bolnicu i više se nije vratio. Imao je topli obrok koji je dobivao od grada, imao je krov nad glavom. Često smo mu i mi pomagali, donosili kavu. Moja supruga mu je znala očistiti prostor u kojem je živio, a išla mu je u posjet dok joj nije rečeno da više ne dolazi jer mu nije rod...Tragedija i ništa više - pričaju susjedi.

Hitna je znala dolaziti, a u travnju prošle godine dva puta su je zvali.

- Prvi puta je hitna bila zbog pothlađenosti, a drugi puta jer je imao problema s nogom, te je prebačen u bolnicu 19. travnja - kazala je dr. Gordana Antić iz Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Nekoliko mjeseci kasnije, umro je. Nije dočekao svoju pravdu.

Petar je često upozoravao mjerodavne da njegovom djetetu treba pomoć jer je za vrijeme zajedničkih susreta primijetio ozljede na njoj. Njega je supruga napustila i otišla s novim partnerom te je povela i malenu Tatjanu. Dok je majka radila, o djevojčici se brinuo partner, jer nije išla u jaslice.

Upozoravao nadležne institucije

- Vidio sam joj modricu na glavi i vidio sam razbijenu usnicu. Uvijek sam joj znao tepati i pitao ju: Tko tuče Tajči? Ona je prstićem pokazala na glavu i govorila: Edo tu tuče! Išao sam to prijaviti, ali s time ništa nisam napravio - izjavio je Petar 2007. za HRT.

Mjerodavne je, ponavljao je, upozoravao da se s djetetom ne postupa kako treba, ali uzalud.

- Policija mi je rekla da ako ona nešto napravi da će za to i odgovarati. Socijalna radnica je poduzela da dijete ode kod doktorice, ali ništa dalje nije bilo. Doktorica je odlučila da dijete ostane na kućnoj njezi i da to mama zahtijeva, a dalje ne znam. Čim sam vidio nešto sumnjivo išao sam to prijaviti, ali badava je to - ispričao je tada.

Posljednji puta Petar je u pulskom Centru bio tek nekoliko dana prije smrti malene, ali ni taj puta nije se čuo njegov vapaj. Prema nalazima vještaka malena djevojčica preminula je zbog teških ozljeda unutarnjih organa. Ozljede koje su rezultirale smrtnim ishodom nastale su 12 do 24 sata prije smrti. Posljednji dan svog života provela je s partnerom svoje majke.

U obrani je on kasnije tvrdio da je nikad nije tukao i da je te udarce mogla zadobiti u prometnoj nesreći koja se dogodila dan ranije. Rekao je da je, kako bi izbjegao sudar, naglo zakočio i da je djevojčica pala na pod. Majka je na kraju oslobođena optužbi a njezin partner dobio je 4,5 godine zatvora.

Za Petra je tih 4,5 godine bilo premalo. Godinama je tražio pravdu i ostario je ponavljajući da ga sustav nije čuo. Iz pulskog Centra za socijalnu skrb odgovorili su kako kolege koji trenutno rade na poslovima obiteljsko pravne zaštite nisu upoznati s konkretnim slučajem.

- Dokumentacija bi jedino mogla postojati u arhivu koji se nalazi na drugoj adresi - odgovorili su šturo iz Centra. O slučaju smo pitali i pulski Općinski sud.

- Uvidom u spis ovog suda utvrđeno je da je okrivljenik E.H. presudom ovog suda od 30. lipnja 2006., koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Puli od 12. ožujka 2008., osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od četiri godine zbog počinjenja kaznenog djela iz čl. 99. st. 1. i 3. Kaznenog zakona - poručili su.