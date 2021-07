Nije mi do štete, nije ona kod mene velika, ali više me zaboljelo srce da netko koristi tako tuđu nevolju i provaljuje u stanove oštećene u potresu, rekao nam je 58-godišnjak iz Siska.

Kako nam je ispričao u telefonskom razgovoru, on je prošlog tjedna u večernjim satima došao do svog stana na Trgu bana Josipa Jelačića u centru Siska. Stan se nalazi u zgradi koja je nakon razornog potresa 29. prosinca prošle godine dobila crvenu naljepnicu.

- Završavao sam seljenje iz jednog u drugi stan i neke stvari su mi nedostajale. Mislim da je bilo oko 21 sat kad sam došao do stana. Dočekala su me razvaljena vrata stana i otvorena vrata lokala u prizemlju. Ne znamo još točno što je sve ukradeno jer nismo uspjeli sve pobrojiti. Vidio sam da nedostaje nešto alata, nova sjekira i tenisice broj 42. To su stvari za koje sam točno znao gdje se nalaze - kaže naš sugovornik. Sve je prijavio policiji.

- Nadam se da će naći počinitelje i da će dobiti kaznu kakvu zaslužuju. Ja sam zapravo imao sreće jer je polovica mog života bila u lokalu i to sam iselio kad sam čuo da će kuću vjerojatno rušiti. To što meni nedostaje nije bilo neophodno za život. Nažalost, lešinara ima uvijek, i poslije rata ih je bilo... - govori pokradeni Siščanin, koji je nekad imao ugostiteljski obrt.

Kaže kako je obilazio zgradu koliko je stigao jer živi malo dalje, a iako je proglašena neuporabljivom, redovito tamo mete terasu i šiša živicu.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke danas su objavili kako je u proteklih mjesec dana provaljeno u tri stana koja su oštećena potresom.

- Unazad pet dana nepoznati počinitelj je provalio u dva stana 75-godišnje vlasnice u zgradi koja je nakon potresa proglašena neupotrebljivom. Počinitelj je iz jednog stana demontirao i ukrao ulazna vrata i prozore, dok je iz drugog stana ukrao odjeću, posuđe i druge stvari. Od oštećene je zaprimljena kaznena prijava, a policija provodi kriminalističko istraživanje s ciljem otkrivanja nepoznatog počinitelja - priopćila je sisačka policija.

Tragaju i za lopovom koji je u razdoblju od lipnja do srpnja provalio u stan koji se nalazi u zgradi koja je nakon potresa proglašena neupotrebljivom, također na Trgu bana Josipa Jelačića, iz kojeg nije ništa ukrao.

Početkom srpnja sisačka policija izvijestila je o provali u Osnovnu školu u Ulici kralja Tomislava u Sisku, a tragaju i za provalnikom koji je od 26. lipnja do 2. srpnja provalio u stan 42-godišnjakinje u Ulici Davorina Trstenjaka u Sisku. U oba navrata ništa nije otuđeno.

Zagrebački policajci su u svibnju uhitili dvije djevojke u dobi od 19 i 20 godina prilikom provale u stan oštećen u potresu u centru Zagreba. Vrata su obile, ali ništa nisu ukrale.