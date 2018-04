'Zaboravljeno blago': Kuća dr. Ive propada i leglo je zmija...

Stara drvena posavska kuća bivšeg premijera Ive Sanadera u Krapju kraj Jasenovca, ili kako je službeno navedeno, njegova punca Ive Šarića, propada. Dvorište je u potpunosti obraslo stablima, grmljem i korovom, u kojima stan i hranu nalaze ptice, glodavci i zmije.

Nabujala rijeka Sava, unatoč rekordnom vodostaju, prošlih tjedana nije ugrozila kuću ni zemljište. Vodu je zaustavio debeli betonski zid koji se nalazi svega 30-ak metara dalje. No s obzirom na to u kakvom je stanju kuća u kojoj se nekad živjelo, vlasnike očito nije briga ni za što. Mještani Krapja u selu nikad nisu vidjeli Sanadera ili bilo koga drugog iz obitelji.

- Pročulo se da je Sanader to kupio puncu. Zemljište je potpuno zapušteno, a ne vidimo da se itko za to brine - kažu susjedi.

Koliko su se uspjeli prisjetiti, prije Domovinskog rata u kući su živjeli majka i sin. Kasnije su to prodali Ivi Lipovcu, koji je sve prodao Sanaderu za oko 110.000 kuna.

- To sam njemu prodao, ali kupca nikad nisam vidio. Kad sam oglasio prodaju, nazvala me je načelnica općine Jasenovac te rekla da ima kupca i da ona samo posreduje. Poslije su me zvali kod javnog bilježnika u Novsku da potpišem kupoprodajni ugovor i to je bilo to - rekao je Lipovac 2011. godine za Večernji list. Naime, osim stare drvene kuće, na Sanaderova punca glase i štala, voćnjak te dvije oranice. Ukupna površina je 7903 četvorna metra. I Sanader i Šarić tijekom jučerašnjeg dana nisu bili dostupni za komentar. Još jedan razlog zašto bi se trebali pobrinuti za to je da je kuća 16. rujna 2010. godine proglašena kulturnim dobrom. Da se može lijepo obnoviti misli i arhitekt i zagovornik gradnje tradicijskih građevina Davor Salopek.

- Ta prizemnica je divan primjer tradicionalne gradnje. Treba zamijeniti crijep, a natrula je i greda na kojoj leži kuća. Može se lijepo obnoviti, ali o cijeni ne bih jer je to rastezljiv pojam. Na tavanu su vjerojatno davno sušili meso i čuvali žito, a on bi se moga preurediti u spavaonicu - kazao je Salopek. Osim Sanaderovih, problem ima i bivši saborski zastupnik HDZ-ovca Mario Zubović čija je zemlja stotinjak metara dalje.

- Već sam mu mozak popila jer ne dopuštam da kraj mene raste šikara. Kad on ne želi, moram sama platiti košnju ili ću živjeti u džungli. Ne mogu ići do vrta i misliti da me vrebaju zmije - kaže susjeda. Zubović kaže da u Krapju nije bio dvije godine.

- Inače imam čovjeka koji to pokosi. Htio sam tu nešto raditi, no ostario sam i imam problema sa srcem. Nitko me nije zvao i tužio se na problem - rekao je Zubović.