Revoltiran činjenicom da je pripadnicima HOS-a zabranjen ulazak na obilježavanje utemeljenja 126. brigade u vojarni u Sinju, predsjednik sinjske Hvidre, Dražen Pavlović, zabio se automobilom u ogradu vojarne. Ispred vrata, bez dozvole da sudjeluju na proslavi ostalo je četiri, pet branitelja. Na sebi su imali ili majice s HOS-ovim obilježjima, ili uniforme.

- Mi smo kao udruga dobili poziv od udruge Veterani 126. brigade, čiji sam i ja član. I ja sam bio u 126. brigadi, pa poslije u 5. gardijskoj. Isto tako poziv su dobili i pripadnici udruge HOS-a. Poslije dodjele odličja i polaganja vijenaca, gdje je predsjednik Milanović polagao vijenac sat i po prije nego svi ostali... kad je bio gotov cijeli protokol, ručak je bio organiziran u vojarni 126. brigade. Pošto sam bio djelatnik nastavnog središta u Sinju, a nisam bio u vojarni otkad se vojska tamo vratila, rekoh, ma idem svratiti dolje da vidim malo ljude, kako je unutra... Kad sam došao pred kapiju, zapovjednik i nekoliko vojnih policajaca nisu dali ljudima koji su imali HOS-ove majice ući unutra što me iritiralo. Maka' sam se sa strane i sačeka' da odu ća i onda sam napravio to što sam napravio i stojim iza toga – kaže nam Pavlović dodajući kako su HOS-ovci bili regularna vojska.

- Oni su bili hrvatska vojska, ne znam kome je palo na pamet da im zabrani ulazak u vojarnu – kaže nam Pavlović.

Pitamo ga kakvu je poruku time želio poslati.

- Htio sam poručiti da nije u redu da u vojarnu hrvatske vojske ne može ući branitelj koji ima HOS-ovu oznaku. Isto kako je onaj na vratima dao upozorenje da ne mogu ući unutra, tako sam i ja njima vratio to upozorenje na način da sam malo dotaka' kapiju autom, da i oni znaju da se ne slažemo s tim načinom na koji se odnose prema hrvatskim braniteljima. Nisam razbio auto – objašnjava nam Pavlović koji je zbog tog čina završio u policijskoj postaji.

- Policija je došla po mene i odveli su me u postaju na obavijesni razgovor. Oni su došli na osnovu prijave, vidit ćemo idućih dana šta će biti i kako će biti. Prijavili su me za oštećenje tuđe stvari i imovine, tako nešto – kaže Pavlović.

- Je li predsjednik bio unutra, jeste li kome prijetili - pitamo ga.

- Ma nisam. A nije predsjednik ni ulazio unutra. Di će on doć' među ljude? Di će on doći na grah, on je bit će iša' di na janjetinu – zaključuje Pavlović.

Inače, Pavlović se nikad nije ustručavao reći što misli o ljudima s kojima se nađe u društvu pa je više puta punio medijske stupce. Tako je 2009. godine, zajedno s pripadnicima Hvidre tadašnjem predsjedniku Stipi Mesiću na otkrivanju pomenika sinjskom partizanu Anti Bakotiću Baki, vikao: "Naš će ti sud suditi za tri mjeseca!".

Šest godina ranije Mesiću, Račanu i Manoliću poručio je da što prije doručkuju s Đinđićem. To je bilo u vrijeme pobuna zbog presuda Mirku Norcu.

Godine 2015., tijekom 300. sinjske alke u svečanoj loži udario je tadašnjeg župana Zlatka Ževrnju papirnatim biltenom po glavi.

- Nije reagirao. Ma da se digao, bacio bih ga dolje konjima! To je bio moj način demokratskog izražavanja kritike protiv njegovog lošeg kadroviranja u županiji – izjavio je tada Pavlović.

Zabilježen je i incident na proslavi Dana branitelja Cetinske krajine 2016. godine kada je uklonio vijenac koje su položili antifašisti pred spomenikom palim braniteljima zaprijetivši navodno predsjedniku sinjskih antifašista Stipi Samardžiću da to više ne čini jer će "ići ispod asfalta". Iz 2017. godine ima i kaznenu prijavu zbog "neovlaštene proizvodnje i prometa drogama". Policija je prijavu, zbog zasađenih biljaka marihuane na njegovoj parceli, podnijela nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.