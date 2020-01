Zabrinuo je svijet: Pa Trump uopće ne zna što radi u Iranu?!

Kada čak ni Pentagon ne zna ostaju li ili odlaze američke trupe iz Iraka, onda nije čudno da ni ostatak svijeta ne zna kakva je uopće strategija Donalda Trumpa za Iran, pa i cijeli Bliski istok.

Nakon što su Iranci u srijedu raketirali američke položaje u Iraku, Trumpova administracija nije imala nikakvo objašnjenje za američke misije na istoku ni koji im je cilj, a usput su iz Bijele kuće stizale kontradiktorne izjave, stavovi i priopćenja, koja nisu imala veze jedni s drugima.

Kako piše New York Times, Trump je prvo obećao da će američke vojnike s Bliskog istoka vratiti kući, ali sada zapravo šalje još veći broj vojnika na to područje. Pentagon je prvo objavio priopćenje da se njihova vojska povlači iz Iraka, da bi kasnije objavili da je priopćenje bila greška. State Department je potom govorio o deeskalaciji situacije, a negdje u isto vrijeme je Trump davao izjavu kako namjerava uništiti Iran ako zbog njih samo jedan Amerikanac bude ugrožen.

Iz Bijele kuće stižu katastrofalne poruke

Trump je otišao tako daleko da je objavio kako će uništiti svu iransku kulturnu baštinu, pa je izjavu kasnije morao povući nakon što je njegov ministar obrane javno rekao da bi takva akcija bila ratni zločin.

Sličan kaos se odvijao i prošli tjedan, nakon što je ubijen Kasem Sulejmani. Bijela kuća je prvo objavila da je Sulejmani ubijen kako bi se spriječili napadi zbog kojih bi stotine Amerikanaca izgubilo živote. No, zadnjih dana Trump i njegovi ljudi su se fokusirali na priču da je ubojstvo odmazda za prošle napade na Amerikance.

- Poruke koje su se slale zadnjih desetek dana su bile katastrofalne. U trenutku kada se odvija nešto ovako važno i ozbiljno, morate imate jasnu komunikaciju, a umjesto toga smo dobili zbunjujuću, kaotičnu i neusklađenu komunikaciju i to od administracije kojoj se ionako malo vjeruje - rekao je za NYT bivši glasnogovornik službe za Domovinsku sigurnost David Lapan.

Trump je u svom mandatu do sada pokazao da je njegovo 'hendlanje' kaosa i problema totalno amaterski - upada iz krize u krizu gotovo svaki dan od kojih mnoge zapravo sam stvara i nakon nijedne od tih kriza ne podvlači crtu ni ne razmišlja, nego nastavlja dalje u novu krizu. Njegovi pomoćnici pokušavaju procese i procedure dovesti u neki red, ali Trump im ne daje prostora za takvu taktiku.

Foto: U.S. Air Force Trump je davno rekao da voli biti nepredvidljiv i to smatra svojom dobrom stranom. Voli iznenada zaskakati svoje neprijatelje, kao što je učinio u ubojstvu Kasema Sulejmanija. Međutim, to u velike probleme dovodi sve njegove saveznike, koji teško mogu predvidjeti njegove daljnje korake, što im naravno otežava donošenje odluka o tome hoće li ga podržati ili ne.

Michèle A. Flournoy, tajnica ministarstva obrane u Obaminoj administraciji kaže da kaos koji trenutno vlada u američkoj vanjskoj politici dolazi od impulzivnog i nedosljednog predsjednika, koji čak nema ni funkcionalne procese u pitanju nacionalne sigurnosti.

- U njegovom uredu ne postoji nikakva strategija, pa čak niti zadanih okvira što se treba raditi. Sve taktične odluke se donose u vakuumu, nitko nema nikakav plan - rekla je Flournoy.

Da je tomu zaista tako, govori i podatak da čak ni bliski Trumpovi prijatelji u regiji nemaju pojma kuda vodi cijeli ovaj Trumpov sukob s Iranom. Trump se u ponedjeljak tajno sastao s visokim dužnosnikom Saudijske Arabije i telefonski razgovarao s katarskim emirom, a nijednu od te dvije stvari Bijela kuća uopće nije objavila sve dok mediji izvan SAD-a nisu o tome objavili tekstove.

Shalom Lipner, bivši savjetnik sedam izraelskih premijera, za NYT je rekao da je čak i Benjaminu Netanyahuu, jednim od najodanijih Trumpovih saveznika na Bliskom istoku, Trumpov potez sa Sulejmanijem bio pravi šamar, jer je bio uvjeren da američki predsjednik ove godine neće poduzimati nikakve veće akcije protiv Irana.

- Svi se jako muče kako bi protumačili Trumpove namjere, ali puno je onih koji se boje da je ovo Trumpov završni udarac prije kompletnog napuštanja cijele regije i mogućnosti da svoje saveznike ostavi da se sami brane i nose s novonastalom situacijom - tvrdi Lipner.