Zabrinuta Hrvatica: Otkazuju letove dan prije povratka u Hrvatsku, što da sad radim?

SVI IMAJU PROBLEMA Njemačka kompanija obustavila je letove iz Frankfurta za Zagreb kad je izbila pandemija, a neće ih vratiti do 28. ožujka 2021., piše portal Croatianaviation.com

<p>Trebam se vratiti iz Londona, a u Facebook grupi naših ljudi u Engleskoj vidim da letove otkazuju čak i dan prije polaska. Što da radim?, pita zabrinuta Hrvatica koja je tamo kod obitelji.</p><p>- Tamo sam kod obitelji, pa neću ostati na cesti, ali pri kraju sam godišnjeg - rekla je i dodala kako je čula da više kompanija otkazuje letove.</p><h2>Pogledajte video: Korona radi velike probleme i na cestama</h2><p>Iz Croatia Airlinesa nisu nam odgovorili na konkretno pitanje jesu li otkazivali letove te ako jesu, koliko i iz kojih destinacija.</p><p>Objašnjavaju da dijele sudbinu cjelokupne zrakoplovne industrije koja se, zbog pandemije koronavirusa, suočila s najdubljom krizom u svojoj povijesti.</p><p>Dodali su i da zbog drastičnog smanjenja potražnje za uslugama zračnog prijevoza te aktualne epidemiološke situacije, imaju reducirani red letenja, a na nekim linijama lete manji zrakoplovi nego što je bilo planirano.</p><h2>'Moguće je smanjivanje letova'</h2><p>- Ovisno o razvoju epidemiološke situacije i sigurnosnim mjerama država u koje lete zrakoplovi Croatia Airlinesa, kao i zbog odustajanja putnika od planiranih putovanja i drastičnog smanjenja bookinga uzrokovanog koronavirusom, moguća su smanjivanje letova na određenim linijama ili reduciranje kapaciteta. Takve promjene uglavnom se nastoje se obaviti nekoliko tjedana ili dana uoči leta te se o tome istodobno obavještavaju putnici, a kao i u normalnim okolnostima moguće su i ad hoc izmjene zbog operativnih razloga.</p><p>- U slučaju otkazivanja leta putnici se istodobno obavještavaju i nudi im se više opcija, među kojima je i preusmjeravanje na druge letove do njihovog krajnjeg odredišta U želji da se putnici osjećaju sigurno prigodom kupnje karte, svima koji kupuju karte do 15. rujna, a za putovanja do 25. listopada, omogućava se neograničen broj promjena rezervacije bez naplate, ili povrat uplaćenog novca na voucher, koji se može iskoristiti za neko drugo putovanje u razdoblju od godine dana od izdavanja karte. Navedene informacije mogu se dobiti na prodajnim mjestima i u agentskoj mreži, a objavljene su i na internetskim stranicama tvrtke - rekli su iz naše nacionalne zrakoplovne kompanije.</p><h2>Otkazan vam je let? Što sad?</h2><p>Iskustva govore kako to ne znači da će putnici čiji je let otkazan na novi moći bez nadoplate, posebno oni koji su kupili povoljnije karte na internetu. Promjena rezervacije nije moguća online, mora se zvati operatora i u pravilu doplatiti novac.</p><p>Često je riječ o jednakom iznosu koji je uplaćen pri kupnji originalne karte za otkazani let.</p>