Leteća baka: 'Bilo mi je prvi put'

Do aviona je stigla u invalidskim kolicima, no bez problema se smjestila u njega. Unuka i praunuk Anu (88) za Veliku Gospu su iznenadili letom u avionu kojim su preletjeli i Anino rodno selo Dujiće

<p>Moja baka Anka zvana Jana, iako je imala težak život, nikad nije klonula duhom. Prvo dijete joj je umrlo kao beba, a nakon toga suprug. Mlada je ostala udovica s drugom kćeri koja je umrla od raka.</p><h2>Sljedeće godine želi u helikopter</h2><p>Sad je nedavno bila na operaciji, no ni to je nije spriječilo da si ostvari životni san - let avionom. Rekla nam je to unuka <strong>Antonija Dobravc</strong> (34) iz Zagreba.</p><p>Antonija i njen sin <strong>Gabrijel </strong>(8) znali dugo za bakinu veliku želju pa su je ove godine za<strong> Veliku Gospu</strong>, 15. kolovoza, odlučili i ostvariti. Plan za ovo ljeto bio je doći u Skradin i ondje se naći s pilotom Matom Bumbarom.</p><p>On je obitelj u privatnom aranžmanu manjim avionom prevezao rutom Zadar - Razvođe - Dujići.</p><p>Let je trajao oko sat vremena. Htjeli su preletjeti preko bakina rodnog zaseoka Dujići, u okolici Drniša. Baka je htjela, barem iz zraka, mahnuti i pozdraviti zeta Željka koji živi u selu.</p><p>- Ne mogu vjerovati da je to moja prabaka napravila! Ja više ne bih letio, ali ona ne odustaje, prava je inspiracija - smije se Gabrijel i tvrdi kako joj nije dosta jer želi isto ponoviti i sljedeće godine u helikopteru.</p><p>Do aviona je stigla u invalidskim kolicima, no bez problema se smjestila u njega.</p><p>- Nisu je smetale čak ni turbulencije, koje su Gabrijela odmah na početku puta ipak malo preplašile - kaže Antonija. Dodaje da je baka odlučila, sljedeći put odletjeti do Dubrovnika te da mladima poručuje: “Slijedite svoje snove i ništa ne ostavljajte za sutra!”.</p>