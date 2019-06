Zadar i Dubrovnik oborili sve rekorde: Temperature do 37°C

Požari i smrt - to je žestoki udar vrućine donio u Europu. I u Hrvatskoj je alarmantno jer će temperature nastaviti rasti još nekoliko dana.

U zagrebačkom zatvoru nemaju klime, osim za upravu i računovodstvo, a sve manje pravosudnih policajaca pazi na zatvorenike, koje neizdržive vrućine čine nervoznijim i opasnijim. Temperatura u kućici ispred zatvora neki dan je dosegnula 50 Celzijevih stupnjeva. U tjedan dana u dva odvojena incidenta dva zatvorenika napala su čuvare i teško ih ozlijedila. Jednom je puknuo mišić ruke, a drugi je slomio kosti šake. Dijelove Hrvatske u noći na petak pogodilo je olujno nevrijeme - Novu Gradišku i Slavonski Brod.

Foto: DHMZ

Najgore su tako prošli središnji i istočni dijelovi Hrvatske, posebno uz granicu s BiH, koju je također pogodilo nevrijeme. Na Jadranu je bilo jače bure. Ta kratka nestabilnost snizila je temperaturu za samo dva-tri stupnja, a danas i sutra vraćamo se na staro. Temperature će u većem dijelu zemlje biti oko 35 Celzijevih stupnjeva. Novo osvježenje očekuje se tek idući vikend, kad bi temperature mogle pasti i za 10 stupnjeva.

U Zadru i Dubrovniku oboreni rekordi

U 15 sati u petak su u Dubrovniku i Zadru izmjerene najtoplije temperature u lipnju još od 1961. godine. U Dubrovniku je tako izmjereno 37,3 stupnja Celzija. Najviša dosad izmjerena temperatura tamo bila je 2003. ii to 35,7 stupnjeva. U Konavlima je temperatura čak 39 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Zadar je u 15 sati mjerio 35 stupnjeva Celzija. Dosadašnji rekord u lipnju bio je 34,6 stupnjeva izmjeren 2012. godine. Tijekom dana bi i na Hvaru mogao biti oboren rekord. U 13 sati je izmjereno 36,9 stupnjeva. a dosadašnji rekord je viši za samo 0,1 stupanj.

U četvrtak su oboreni toplinski rekordi i u Pazinu, Pargu pored Čabra i Puntijarki na Medvednici.

Na snazi crveni meteoalarm

Za petak je izdan crveni meteoalarm za riječko i dubrovačko područje te Istru. Za subotu je proglašen samo žuti meteoalarm za Jadran.

U subotu će biti pretežito vedro, u unutrašnjosti poslijepodne uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetar u unutrašnjosti slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura povremeno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 15 do 20, uz more od 20 do 24, a najviša dnevna većinom između 28 i 33 °C, u gorju malo niža, javlja DHMZ.

Peti dan toplinskog udara u Europi je mobilizirao hitne službe i vatrogasce. U Španjolskoj je od vrućine umro mladić (17), a u Francuskoj vrućine dosežu 45 stupnjeva.

