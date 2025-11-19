Zadarska nadbiskupija o svećeniku pedofilu: ‘Svi koji nešto znaju neka to prijave...’

U svezi nepravomoćne presude Općinskog suda u Zadru glede don Darka Marušića, Zadarska nadbiskupija u srijedu, 19. studenog 2025., izdala je sljedeće priopćenje za javnost.

- Zadarska nadbiskupija je iz medija saznala za nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Zadru protiv don Darka Marušića.

Napominjemo da je don Darko Marušić odlukom Nadbiskupa razriješen svih službi u Zadarskoj nadbiskupiji 17. rujna 2024., a 19. rujna 2024. izrečene su mu sljedeće mjere opreza:

1. zabrana javnog sudjelovanja u slavlju bilo kojeg sakramenta i blagoslovina,

2. zabrana odlaska u mjesta gdje je pastoralno djelovao,

3. dana 1. srpnja 2025., oduzeta mu je ovlast ispovijedanja.

Vezano za njegov crkveni status, Nadbiskupija čeka pravomoćnu presudu civilnog suda te će potom provesti odgovarajući crkveni kazneni proces.

Nadbiskupija oštro osuđuje svako kazneno djelo, a posebno ono koje uključuje zlostavljanje djece.

Izražavamo duboko žaljenje i suosjećanje prema žrtvama zlostavljanja i potičemo sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave nadležnim institucijama - priopćili su.