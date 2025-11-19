Obavijesti

News

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Osudili svećenika iz Dalmacije zbog pedofilije! Uhitili su ga na sprovodu. Evo koliko je dobio...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Osudili svećenika iz Dalmacije zbog pedofilije! Uhitili su ga na sprovodu. Evo koliko je dobio...
Foto: Canva

Nakon donošenja presude okrivljeniku je produljeno trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, potvrdili su nam na zadarskom sudu

Sutkinja Mitra Meštrović s jednog Općinskog suda u Dalmaciji  donijela je presudu u predmetu svećenika uhićenog zbog pedofilije, potvrđeno je za 24sata.  

- Donesena je nepravomoćna presuda protiv okrivljenika (rođenog 1985. godine) kojom ga je sutkinja proglasila krivim radi počinjenja tri kaznena djela i to kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom, kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju i kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina u pokušaju - rekli su nam.

Dodali su kako je osuđen na jedinstvenu kazna zatvora u trajanju od tri godine i deset mjeseci. 

UŽAS STRAVA U SLAVONIJI Silovali su curicu i sve snimali. Evo kakve su kazne dobili: 'Žao nam je'
STRAVA U SLAVONIJI Silovali su curicu i sve snimali. Evo kakve su kazne dobili: 'Žao nam je'

- Nakon donošenja presude okrivljeniku je produljeno trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela - rekli su nam sa suda i dodali kako je zbog zaštite žrtve s rasprave bila isključena javnost. 

Podsjetimo, svećenik je uhićen u rujnu 2024. godine i to na sprovodu. Zbunjeni vjernici gledali su u šoku. Nisu znali što se događa. Policija je dvoje vjernika tada pozvala da svjedoče pretresu župnog ureda i crkve. Na ispraćaj pokojnice morao je doći svećenik iz druge župe. 

Istražitelji su tijekom pretresa od svećenika oduzeli dva kompjutera, laptop, mobitele i USB-ove. Nedugo nakon uhićenja reporteri 24sata bili su u mjestu koje broji tek stotinjak stanovnika. Svi su bili iznenađeni činjenicom da je njihov župnik priveden. 

SUD PRIHVATIO PRIJEDLOG Muškarca (43) sumnjiče da je silovao poznanicu: DORH ga ispitao, ide u istražni zatvor
Muškarca (43) sumnjiče da je silovao poznanicu: DORH ga ispitao, ide u istražni zatvor

- Ne znam što se sve odvilo. Čuo sam samo priče. Nije on nama bio loš svećenik. Ali ako je istina, onda je strašno. Ne znam što se točno dogodilo. Ima zemaljski sud, a onda i onaj gore. On će isto suditi o ovome - ispričao nam je tada jedan od mještana.

Drugi nam je pak rekao kako je privedeni svećenik u njihovoj župi bio šest godina. S njim nisu imali problema. Štoviše, za njega su imali riječi hvala. No, kako su nam rekli nije bio previše blizak s mještanima.

- Njegove propovijedi su bile divne. Bili smo dobri s njim. No nije se puno družio s mještanima. Bio je povučen, često i sam u župnom uredu. Naravno, on bi došao biti s vjernicima ako ga se pozove. Nikada nije odbio doći pomoći, ali nije ga se moglo često vidjeti - rekli su nam nakon uhićenja župnika mještani.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
VIDEO 24sata doznaje da je gotov statički pregled Vjesnika: Rezultate ćemo doznati u 13:30
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO 24sata doznaje da je gotov statički pregled Vjesnika: Rezultate ćemo doznati u 13:30

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika
ZATVORENE CESTE

Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika

Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom, kaže pročelnik Pavuna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025