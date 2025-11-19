Osudili svećenika iz Dalmacije zbog pedofilije! Uhitili su ga na sprovodu. Evo koliko je dobio...

Sutkinja Mitra Meštrović s jednog Općinskog suda u Dalmaciji donijela je presudu u predmetu svećenika uhićenog zbog pedofilije, potvrđeno je za 24sata.

- Donesena je nepravomoćna presuda protiv okrivljenika (rođenog 1985. godine) kojom ga je sutkinja proglasila krivim radi počinjenja tri kaznena djela i to kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom, kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju i kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina u pokušaju - rekli su nam.

Dodali su kako je osuđen na jedinstvenu kazna zatvora u trajanju od tri godine i deset mjeseci.

- Nakon donošenja presude okrivljeniku je produljeno trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela - rekli su nam sa suda i dodali kako je zbog zaštite žrtve s rasprave bila isključena javnost.

Podsjetimo, svećenik je uhićen u rujnu 2024. godine i to na sprovodu. Zbunjeni vjernici gledali su u šoku. Nisu znali što se događa. Policija je dvoje vjernika tada pozvala da svjedoče pretresu župnog ureda i crkve. Na ispraćaj pokojnice morao je doći svećenik iz druge župe.

Istražitelji su tijekom pretresa od svećenika oduzeli dva kompjutera, laptop, mobitele i USB-ove. Nedugo nakon uhićenja reporteri 24sata bili su u mjestu koje broji tek stotinjak stanovnika. Svi su bili iznenađeni činjenicom da je njihov župnik priveden.

- Ne znam što se sve odvilo. Čuo sam samo priče. Nije on nama bio loš svećenik. Ali ako je istina, onda je strašno. Ne znam što se točno dogodilo. Ima zemaljski sud, a onda i onaj gore. On će isto suditi o ovome - ispričao nam je tada jedan od mještana.

Drugi nam je pak rekao kako je privedeni svećenik u njihovoj župi bio šest godina. S njim nisu imali problema. Štoviše, za njega su imali riječi hvala. No, kako su nam rekli nije bio previše blizak s mještanima.

- Njegove propovijedi su bile divne. Bili smo dobri s njim. No nije se puno družio s mještanima. Bio je povučen, često i sam u župnom uredu. Naravno, on bi došao biti s vjernicima ako ga se pozove. Nikada nije odbio doći pomoći, ali nije ga se moglo često vidjeti - rekli su nam nakon uhićenja župnika mještani.