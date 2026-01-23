Zadarska policija: Zbog duga pretukli mladića (20) i otuđili mu mobitel, evo detalja

Na širem zadarskom području dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenih zbog kaznenih djela protupravne naplate i sudjelovanja u tučnjavi, izvijestila je Policijska uprava zadarska.

Kako navodi policija, incident se dogodio 19. siječnja u večernjim satima, kada su 19-godišnji mladić i maloljetnik fizički napali 20-godišnjaka zbog prethodnog dugovanja prema 19-godišnjem poznaniku. Tom prilikom oštećenom su otuđili mobilni uređaj.

Napadnuti mladić je nakon događaja zatražio liječničku pomoć u Općoj bolnici Zadar, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, nakon čega je slučaj prijavio policiji.

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom, kojega se sumnjiči za kaznena djela sudjelovanja u tučnjavi i protupravne naplate. Po dovršetku istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Istragom je obuhvaćen i maloljetnik, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi. I on je, uz odgovarajuću kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.