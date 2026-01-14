Obavijesti

Pijani se potukli u kafiću u Dubravi! Muškarac (57) teško je ozlijeđen, oglasila se policija...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Pod utjecajem alkohola 57-godišnjak i 66-godišnjak su se prvo verbalno, a onda i fizički sukobili. U tučnjavi je 57-godišnjak teško ozlijeđen.

Zagrebačka policija na svojim je stranicama izvijestila o pijanoj tučnjavi dvojice muškaraca u kojoj je jedan od njih teško ozlijeđen...

Do nemilih scena došlo je u utorak, 13. siječnja, oko 22:15 u Dubravi, u Čulinečkoj cesti, u jednom ugostiteljskom objektu.

- Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Merkur gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

