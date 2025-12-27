Obavijesti

News

Komentari 0
GERIJATRIJA

Zadarski dom za starije dobio odjel za Alzheimer

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Zadarski dom za starije dobio odjel za Alzheimer
Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Riječ je o specijaliziranom odjelu, smještenom u sklopu glavnog objekta Doma, kod Sfinge

Odjel za Alzheimer i druge demencije otvoren je u sklopu Doma za starije i nemoćne osobe u Zadru, a zadarski župan Josip Bilaver istaknuo je da će Zadarska županija nastaviti ulagati u razvoj socijalnih usluga i podizanje kvalitete skrbi za starije sugrađane.

Riječ je o specijaliziranom odjelu, smještenom u sklopu glavnog objekta Doma, kod Sfinge, namijenjenom skrbi o osobama oboljelima od više vrsta demencija prvog i drugog stupnja, koje zahtijevaju najviši, četvrti stupanj njege, izvijestili su u subotu iz Zadarske županije.

"Otvaranjem tog odjela činimo snažan iskorak u brizi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Oni su najosjetljivija skupina korisnika koja zahtijeva posebne uvjete, stručan kadar i cjelodnevnu skrb, a ovaj odjel upravo to i osigurava", kazao je župan Bilaver.

Odjel za Alzheimer i druge demencije je zatvorenog tipa te je u potpunosti prilagođen potrebama korisnika, raspolaže s dvije jednokrevetne i osam dvokrevetnih soba, a može ukupno primiti 18 korisnika.

OTKRIJTE ŠTO PRIJE Deset pitanja koja se hitno trebate zapitati ako sumnjate na Alzheimerovu bolest
Deset pitanja koja se hitno trebate zapitati ako sumnjate na Alzheimerovu bolest

U sklopu odjela su i ambulanta, dnevni boravak i vanjsko dvorište.

Pokretnim ili polupokretnim korisnicima, neprekidnu 24-satnu skrb pružaju njegovateljice i medicinske sestre, uz podršku socijalne radnice i radnog terapeuta.

Korisnicima su dostupne i usluge fizioterapeuta, liječnika obiteljske medicine te liječnika specijalista psihijatra kao vanjskog suradnika.

Ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Zadar Marko Buljat naglasio je da je odjel organiziran prema suvremenim standardima skrbi.

"Odjel je ustrojen kao zatvorena i sigurna cjelina, sa 24-satnom skrbi multidisciplinarnog tima. Posebnu smo pažnju posvetili sigurnosti, dostojanstvu i kvaliteti života korisnika, ali i podršci njihovim obiteljima. Početkom siječnja počinjemo s prijemom prvih korisnika, čime dom dodatno proširuje spektar svojih usluga", najavio je Buljat.

Na Odjelu za Alzheimer i druge demencije pružaju se usluge smještaja i prehrane, svakodnevna pomoć pri održavanju osobne higijene, oblačenju i svlačenju, uzimanju terapije i hranjenju, kao i stalni nadzor nad cjelokupnim funkcioniranjem korisnika. Uz to, osigurane su usluge socijalnog rada, radne aktivnosti, organizacija slobodnog vremena te savjetodavni rad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

Nakon šest sati potrage dječak u Baranji je pronađen. 'Presretni smo, tresli smo se', ispričali su nam oni koji su dječaka pronašli
FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'
SRETAN KRAJ POTRAGE U BARANJI

FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'

Dječak je pronađen. u dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kaže za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.
Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile
BOGATI I MOĆNI SLOVENAC

Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile

Joc Pečečnik je jedan od najbogatijih Slovenaca. Prodao je biznis s aparatima za igre, već je posudio Todorićima milijun eura. Njegov Elektronček investira pored Opatije, a s Gazdom ga veže i izvor vode...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025