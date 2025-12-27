Zadarski dom za starije dobio odjel za Alzheimer

Odjel za Alzheimer i druge demencije otvoren je u sklopu Doma za starije i nemoćne osobe u Zadru, a zadarski župan Josip Bilaver istaknuo je da će Zadarska županija nastaviti ulagati u razvoj socijalnih usluga i podizanje kvalitete skrbi za starije sugrađane.

Riječ je o specijaliziranom odjelu, smještenom u sklopu glavnog objekta Doma, kod Sfinge, namijenjenom skrbi o osobama oboljelima od više vrsta demencija prvog i drugog stupnja, koje zahtijevaju najviši, četvrti stupanj njege, izvijestili su u subotu iz Zadarske županije.

"Otvaranjem tog odjela činimo snažan iskorak u brizi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Oni su najosjetljivija skupina korisnika koja zahtijeva posebne uvjete, stručan kadar i cjelodnevnu skrb, a ovaj odjel upravo to i osigurava", kazao je župan Bilaver.

Odjel za Alzheimer i druge demencije je zatvorenog tipa te je u potpunosti prilagođen potrebama korisnika, raspolaže s dvije jednokrevetne i osam dvokrevetnih soba, a može ukupno primiti 18 korisnika.

U sklopu odjela su i ambulanta, dnevni boravak i vanjsko dvorište.

Pokretnim ili polupokretnim korisnicima, neprekidnu 24-satnu skrb pružaju njegovateljice i medicinske sestre, uz podršku socijalne radnice i radnog terapeuta.

Korisnicima su dostupne i usluge fizioterapeuta, liječnika obiteljske medicine te liječnika specijalista psihijatra kao vanjskog suradnika.

Ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Zadar Marko Buljat naglasio je da je odjel organiziran prema suvremenim standardima skrbi.

"Odjel je ustrojen kao zatvorena i sigurna cjelina, sa 24-satnom skrbi multidisciplinarnog tima. Posebnu smo pažnju posvetili sigurnosti, dostojanstvu i kvaliteti života korisnika, ali i podršci njihovim obiteljima. Početkom siječnja počinjemo s prijemom prvih korisnika, čime dom dodatno proširuje spektar svojih usluga", najavio je Buljat.

Na Odjelu za Alzheimer i druge demencije pružaju se usluge smještaja i prehrane, svakodnevna pomoć pri održavanju osobne higijene, oblačenju i svlačenju, uzimanju terapije i hranjenju, kao i stalni nadzor nad cjelokupnim funkcioniranjem korisnika. Uz to, osigurane su usluge socijalnog rada, radne aktivnosti, organizacija slobodnog vremena te savjetodavni rad.