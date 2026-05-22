Zadarski maturanti i baloni za Luku. Ravnateljica: 'Predivna su to djeca. Ponosna sam na njih'

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Šime Zelić/PIXSELL

Svi su se odazvali sve zadarske srednje škole, a ispred naše gimnazije su ujutro pojavio 91 maturant, kazala je maturantica Antea Grgin

Zadarski maturanti zadnji dan škole provest će u gradu, ali prije odlaska svi se se točno u 8.19 sati okupili ispred svojih škola kako bi se još jednom sjetili ubojstva mladića Luke Milovca u Drnišu. Tako su i svi maturanti gimnazije Frane Petrića odakle je ideja i potekla, pustili bijele balone i zapalili bijele svijeće u čast drniškom maturantu.

- Potreseni smo tragedijom i šarene balone smo zamijenili bijelima kako bi poslali poruku mira i nevinosti. Svi su se odazvali sve zadarske srednje škole, a ispred naše gimnazije su ujutro pojavio 91 maturant, kazala je maturantica Antea Grgin, koja je skupa s Nušom Pediši, organizirala učenike završnih razreda na zadnji dan škole.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ideja je iznenadila i mene, do mjere da je moj komentar kad su mi rekli bio 'Ima nade za ovu zemlju'. To su djeca koja su odlični učenici, super djeca, pristojni. Ovaj dio koji ih ne učimo dovoljno, pokazali su da znaju i sami - rekla je ravnateljica Blanka Pedišić.

- Beskrajno sam ponosna na njih. Njihova je ideja, njihova realizacija. Moje je bilo samo da ih podržim. I od srca sam to napravila - dodala je.

