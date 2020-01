Zadnje pismo ubojice: 'Nisam spavao, ali riješit će se to...'

Volim te, M., samo me ti možeš spasiti, piše u pismima koja je Filip Zavadlav napisao prije nego što je krenuo u krvavi pohod po Splitu.

Ispisana nemarnim, rastresenim rukopisom, ostala su na stolu i noćnom ormariću stana u kojem je živio.

"Sve je to uzrokovano nespavanjem, al dobro, to će se riješiti", piše u jednom.

"Da, M., slažem se, jak u glavi možeš bit samo ako spavaš. Volim te, M., samo me ti možeš spasiti. Filip", ispisano je u drugome.

Grafolog: On je nezrela i djetinjasta osoba

Pisma smo poslali grafologu kako bi prema rukopisu pokušao procijeniti o kakvoj je osobi riječ. Zaključio je da je riječ o nezrelom čovjeku.

- Jako je djetinjast i treba psihijatra - rekao je grafolog nakon što je analizirao Filipovo pismo.

Pisao ga je tiskanim slovima, rastresenim i nemarnim rukopisom.

Nisu ovo jedina pisma. Marcela Sunara, stanodavka koja je prepustila stan Filipu, kaže da ih je bilo više po stanu. Neka su čitljiva, neka su gotovo potpuno nečitka. Tko je misteriozna M. kojoj je pisao trostruki ubojica, pitamo je. Ne zna.

Raspitali smo se po gradu. Nitko od naših sugovornika ne može sa sigurnošću potvrditi identitet osobe kojoj je Filip pisao. U ranijim razgovorima, doznali smo kako se samo nekoliko dana prije pokolja žalio da ga je ostavila cura. Bio je iznimno potresen zbog toga.

Ne znaju kome je pisao

Možemo samo nagađati, ali prekid s djevojkom bila je samo kap u moru teškog psihofizičkog stanja u koje je zapao mladi pomorac. 16 dana nije spavao, rekao je Marceli. Smršavio je gotovo deset kilograma u mjesec dana.

Pritiskali su ga dugovi koje je navodno nagomilao njegov brat opterećen drogom. Kasnije su ti dugovi podebljani kamatama. Zatvoren u asketski namještenom stanu, s praznim hladnjakom, Filip je pisao nepovezana i rastresena pisma.

- Tko zna kome. Trajalo je to mjesecima, rekla nam je njegova stanodavka.

Nešto s njim nije bilo u redu

Od rujna je bilo vidljivo da s Filipom nešto nije u redu, sve dok ga 24 sata prije pokolja nije vidjela kako odsutno sjedi na terasi, nešto jede i prazno gleda u zgradu prekoputa.

Što se događalo sutradan, poznato je svima.

Uzeo je kalašnjikov i usred grada rafalima ubio trojicu ljudi.

Stanodavka: Do stana je došao preko časne sestre

Filip Zavadlav živio je posljednjih godinu dana u unajmljenom stanu u splitskom Varošu.

Maknuo se od problematične obitelji sa Skalica i potražio uzaludan mir u samačkom životu. Kako nam je ispričala njegova stanodavka Marcela Sunara, do stana je došao posredstvom jedne časne sestre i njenog samostana.

- Ona ga je dovela ovdje jer je on defacto tražio azil. Cijelo vrijeme je živio s ocem i bratom na Skalicama, a za vrijeme broda ili nešto prije ukrcavanja, Crkva se uplela da mu se pomogne. Slučajno, moja majka je poznavala časnu sestru i ona joj je rekla da ima jednog momka kojemu je jako teško i koji ima problema u familiji te da je upravo otišao na brod. Pričamo o 2018. godini - kazala nam je Marcela.

Časna: U zadnje vrijeme se vidjelo da je u depresiji

Pronašli smo časnu sestru koja se zauzela za Filipa.

Zamolila nas je da ne objavljujemo njeno ime ni ime njenog samostana.

- Filip je za mene bio jedan vrlo fini mladić i lijepo me je kontaktirao. Njegova obitelj živi blizu mog samostana, posjećivala sam ih povremeno, kao maloljetnu djecu s nezaposlenim roditeljima. Filip me jednom nazvao s broda da mu nađem neki stan. To sam mu uspjela pronaći, kao što bih napravila svakome tko me zamoli za neku uslugu. Ponekad bismo razgovarali i bilo bi sve u redu. Dolazio bi u naš samostan i bilo je sve ok do zadnjih dana. U posljednje vrijeme vidjelo se očito da je u depresiji. Očito je bio od nečega shrvan. Rekao mi je da noćina ne spava. Govorio je da mu samo dolazi u misli 'što bi bilo kad bi bilo'. Rekao mi je da to ponavlja cijele noći. Nije mi rekao na što je mislio s tim - priča nam časna sestra.

- Pokušavala sam ga ohrabriti i pomoći mu da izliječi svoju depresiju. Da očisti svoju dušu u svetoj ispovijedi i u sakramentu pričesti. Bojim se da me nije poslušao. rekao je da noćima ne spava. rekao je da mu samo dolazi u misli što bi bilo kad bilo. i da ponavlja je to cijele noći. Nije mi rekao na što misli. Ja sam ga smirivala, tražila sam ga da okrene svoje misli na dobre strane. Uzalud, očito je sve bilo uzalud. Nije imao mira, nijedan čovjek koji se ne drži Božjih zapovijedi nema mira - rekla nam je splitska časna sestra.

