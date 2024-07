Zadnjih 48 sati života Trumpova atentatora: Vježbao je pucanje i kupio streljivo, u autu eksploziv

Thomas Matthew Crooks (20) prošle subote sjeo je u svoj automobil i krenuo put grada Butlera gdje je Donald Trump imao svoj predizborni skup. Mladić je parkirao vozilo u gradu, popeo se na krov zgrade koja se nalazi u blizini skupa, nanišanio je Trumpa, ispalio metke i u idućem trenutku bio je mrtav. Ubili su ga snajperom agenti Tajne službe, on je uspio pogoditi Trumpa u uho...

Njegova obitelj ne može objasniti motive iza napada, prijatelja i nije baš imao, u školi je bio žrtva vršnjačkog nasilja, držao se sa strane. Sve je i dalje jedan veliki misterij.

A CNN je napravio rekonstrukciju njegovih kretanja 48 sati prije atentata na Trumpa. Crooks je bio čovjek na misiji.

Shopping prije atentata

U petak je otišao u streljanu čiji je bio član i vježbao je pucanje. Idućeg jutra zaputio se put trgovine Home Depot, gdje je nabavio ljestve, a potom je otišao u trgovina koja prodaje oružje te je kupio municiju. Slijedila je vožnja od nekih sat vremena do Butlera, a u automobilu je cijelo vrijeme imao eksplozivnu napravu iz kućne radinosti. Sumnja se kako ju je planirao aktivirati nakon uspješnog atentata, kako bi odvratio pozornost nadležnih službi, izazvao kaos i uspio pobjeći...

Ali nekoliko dana nakon pucnjave, istražitelji i dalje ne pronalaze motiv. Pretražili su Crooksov mobitel i računalo, pretražili su njegovu sobu i kuću u kojoj je živio s obitelji, ispitali su njegove bližnje... Ali pomaka nema.

- Nismo zasad pronašli nikakav dokaz koji bi nas uputio na to da iza atentata stoji neki politički ili ideološki motiv - kazao je visoki izvor iz policije za CNN.

Dodaje kako su na mladićevom laptopu pronađene 'obične' stvari. Bio je zainteresiran za programiranje i igrice, nikakvih sumnjivih pretraga nije bilo. Istražitelji pod uvjetom anonimnosti priznaju kako ih je sve to malo iznenadilo, čak i zbunilo.

- Napad je možda mogao biti i destruktivniji. Uza sebe je imao detonator za eksploziv u automobilu - kažu iz policije. Još ne znaj kako je i kada Crooks sastavio eksplozivnu napravu, nisu pronašli nikakve dokaze da je pretraživao eksplozive, nikakvu literaturu...

Pretpostavka istražitelja je da je kupljene ljestve koristio kako bi se popeo na zgradu...

Motiv i dalje nepoznat

Puška iz koje je pucao na Trumpa pripada njegovu ocu Matthewu, koji je također član strjeljačkog kluba te je ponekad odlazio tamo sa sinom. Stariji Cooks ima 20 komada oružja kod kuće, cijeli arsenal kupljen je legalno i za njih je imao potrebne dozvole.

- Istražitelji su se nadali kako će pregledom njegova kompjutera i mobitela shvatiti zašto je pokušao ubiti Trumpa, ali još uvijek nisu uspjeli doći do odgovora - kaže za CNN izvor iz FBI-ja.

Napadačevi roditelji surađuju s policijom, oni koji su Crooksa poznavali govore kako je bio apolitičan, nitko ne može vjerovati što se događa.

- Roditelji su kazali kako nije imao prijatelja, ali čini se da nisu znali što se događa s njim u posljednje vrijeme - kazao je izvor blizak istrazi za CNN.

Istražitelji su i dalje najskloniji teoriji da je Crooks djelovao kao 'vuk samotnjak', ali još će neko vrijeme provesti u ispitivanju i najsitnijih detalja Crooksova života...